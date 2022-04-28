На очередной сессии горсовета Новосибирска 27 апреля депутаты обсудили сложившийся в городе коллапс с вывозом мусора. С середины апреля горожане жалуются на стихийно образующиеся свалки из-за неудовлетворительной работы регионального оператора «Экология-Новосибирск».

Депутаты Совета депутатов Новосибирска провели очередную, 16-ю сессию, на которой подняли проблему с вывозом мусора с территории города. Вопрос был включен в раздел «Разное» прошедшей сессии и вызвал бурные обсуждения среди парламентариев.

Напомним, мусорный кризис разразился в Новосибирске в середине апреля. Перевозчик «ЭкоТранс-Н» (наполовину принадлежащий группе «ВИС») лишился возможности использовать находившиеся в лизинге автомобили иностранного производства, а водители объявили забастовку из-за невозможности выполнять план на предоставленных взамен отечественных автомобилях. Проблема затронула правый берег Новосибирска — Заельцовский, Железнодорожный, Октябрьский и Дзержинский районы.

Как рассказал присутствовавший на сессии соучредитель «Экологии-Новосибирск» Юрий Туктаров, заблокирован оказался один из двух гаражей компании — правобережный. При этом, как он уточнил, просрочек оплаты за автомобили, находящихся в лизинге, не было. Причиной проблемы Юрия Туктаров назвал некие «радикальные действия», правда, не уточнив, чьи именно.

Однако, по мнению депутатов горсовета Новосибирска, внутренние сложности регионального оператора не должны влиять на выполнение им обязательств по вывозу коммунальных отходов с территории города.

«Мы считаем, что подобные вещи недопустимы. В Новосибирске сегодня в половине районов проблема с вывозом мусора. Претензий к регоператору и до этого было немало, ситуация ухудшалась несколько лет. Но впервые (конфликт) вошел в острую фазу. Дошло до того, что мусорные баки переполнены, мусор вовремя не вывозится и разлетается по округе. Не решен вопрос и с вывозом отходов в частном секторе. Сегодня МУП «САХ» своими силами решает проблему, хотя этим должны заниматься «Экология-Новосибирск» и «ЭкоТранс-Н». На сегодня 86 автомобилей и 60 водителей не выходят на работу более 10 дней! Внутри организации решают свои вопросы, у одних учредителей есть претензии к другим — а страдает весь город. Люди хотят, чтобы город убирали качественно, и он не превращался в одну большую помойку», — отметил спикер горсовета Дмитрий Асанцев.

Кроме того, председатель акцентировал внимание на неудовлетворительном состоянии дорог и уборке улиц города после схода снега. Он сравнил состояние дорожно-уличной сети Новосибирска и других городов Сибири, отметив, что это сравнение, по замечаниям жителей и депутатов, далеко не в пользу нашего города.

При этом депутаты признали, что ситуация с вывозом мусора на сегодня отчасти стабилизировалась. Но произошло это исключительно за счет привлечения резервов муниципального учреждения г. Новосибирска «Спецавтохозяйство», которое вынуждено перераспределять свои ресурсы между районами.

Так, по словам начальника департамента ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрия Перязева, на пике проблемы с вывозом мусора на правом берегу 16–17 апреля вес поступивших на Гусинобродский полигон отходов с обычных 897 тонн в сутки снизился до 594 тонн. А уже по данным за вторник, 26 апреля, вес поднялся до 867 тонн.

«Мэрия Новосибирска всегда борется за сохранение своих муниципальных предприятий в жизненно необходимых для города отраслях, в том числе коммунальном хозяйстве. Сегодня на примере МУП «САХ» мы увидели, что это позволяет в нужный момент подставить плечо помощи и преодолеть проблему», — обратил внимание Дмитрий Перязев.

Вице-спикер горсовета Антон Тыртышный предложил регоператору «Экология-Новосибирск» покинуть Новосибирск, но продолжить работу в районах. В свою очередь, председатель комиссии по наказам избирателей Совета депутатов Новосибирска Александр Бурмистров сделал акцент на том, что бизнес регионального оператора является убыточным, поскольку у компании накоплен долг в 1,8 млрд рублей. По его мнению, вся прибыль компании заключается в том, что «город оплачивает виртуальные перевозки в селе».

В ответ на это Юрий Туктаров пообещал, что «Экология-Новосибирск» будет стремиться к тому, чтобы сделать публично доступными все движения мусоровозов в регионе. От имени акционеров регоператора он извинился перед новосибирцами за произошедший коллапс с вывозом мусора и уверил в том, что проблема решится до пятницы, 29 апреля. Также, по его словам, уже принято решение об увеличении заработной платы на 40% бастующим водителям мусоровозов.

Стоит отметить, что правительство региона уже направило в «Экологию-Новосибирск» предупреждение о расторжении договора, если мусорный коллапс не будет разрешен. Депутаты горсовета приняли решение вернуться к вопросу вывоза отходов через месяц и посмотреть, как к тому моменту будет решаться проблема.

Другой темой 16-й сессии депутатов стало подведение итогов выполнения наказов избирателей за 2021 год. Одним из самых острых вопросов, по мнению Александра Бурмистрова, остается вопрос ремонта тротуаров.

«Таких наказов очень много, и темпы исполнения отстают. Ремонты идут не в том объеме, в котором следует. Нужно увеличивать расходную часть бюджета конкретно по этой статье», — уточнил депутат.

Всего, как следует из отчета выполнения наказов, в 2021 году было реализовано 1220 пожеланий граждан на сумму свыше 650 млн рублей. Впервые информация о гарантийных сроках исполнения наказов размещалась публично. Таким образом, теперь любой житель Новосибирска может зайти на сайт горсовета и проверить нужную ему информацию. И в случае возникновения вопросов, например, если работы не выполнены или выполнены не в должном качестве, — обратиться в администрацию, к депутатам или в надзорные органы.

В текущем году, добавил Александр Бурмистров, наказы избирателей постарались равномерно распределить по всей территории Новосибирска. Чаще всего, как он отметил, граждане просят отремонтировать тротуары, установить детские площадки, благоустроить придомовые территории, парковки. С наступлением весны уже активно проводится спил старых деревьев. А вот к таким работам, как ремонты проездов, тротуаров или установка покрытий на детских площадках, удастся приступить только ближе к лету.