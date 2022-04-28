Вячеслав Брюханов: «В кризис больше всего боятся того, что так теперь будет всегда. Не будет»

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В Новосибирске намерены завершить долгострой в Закаменском за 867 млн рублей
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Арестованного новосибирского бизнесмена Проничева выпустили из СИЗО
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«Формальные ответы и отписки»: собственник дома на Танковой в Новосибирске, где случился пожар, заявил о бездействии властей
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Директор управляющей компании «Дискуса» отказался от иска к депутату новосибирского горсовета
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Губернатор Андрей Травников вручил выдающимся новосибирцам высокие награды
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В минтруда Новосибирской области прокомментировали простой Камнереченского щебёночного завода
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Суд оставил под стражей экс-прокурора Новосибирской области
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Экс-помощник мэра выдвинулся на праймериз ЕР в Заксобрание Новосибирской области
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Стоимость ремонта Октябрьского моста в Новосибирске превысит 2 млрд рублей
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Сибирский официальный дилер Bentley и Porsche займется китайскими брендами
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Российский дистрибьютор Jaguar и Land Rover расторг договор с одним из своих сибирских дилеров
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В отделении крупнейшей многопрофильной поликлиники Новосибирска обновят оборудование
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Арестованный руководитель ГК «ЛАМА» подал иск к собственнику «Томсккабеля» на 42 млн рублей
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Экс-глава «УКС» Новосибирской области пойдет под суд за превышение полномочий
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Депутаты Новосибирска одобрили повышение штрафа за безбилетный проезд
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Гречка и сахар подешевели в Новосибирской области – минпромторг
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Авиакомпания «Россия» откроет подразделение в регионе Сибири
Генеральный директор Сибирской хлебной корпорации
Основатель консалтинговой компании «Автобосс»
Руководитель юридического сервиса для малого бизнеса 1U
Внештатный корреспондент «Континента Сибирь» в Германии
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