В десятках своих выступлений на форумах разных уровней по «спасению промышленности» я говорил о быстро обновляющейся (прежде всего за счет импортного оборудования) и растущей пищевой отрасли как потенциальном источнике внутренних инвестиций, с одной стороны, и «спящих» машиностроительной и научно-прикладной отраслях — с другой. На сегодня доля импортной техники в полях составляет 60%, а импортного оборудования в промышленности — 80%. При этом большинство «кураторов» промышленности и тогда, и сейчас занимаются «тушением пожаров» вместо создания системы их предупреждения и профилактики.

Об экономике, такой, какая она есть в текущий момент, и ее реальных проблемах имеют право судить только люди, находящиеся «внутри» действующих хозяйственных цепочек, в том числе международных. Бесчисленные эксперты в виде преподавателей и профессоров экономических университетов, «коучей» и руководителей бесчисленных аналитических центров, всплывающие в новостном эфире во время всякого кризиса, — это люди, которые читали книжки «про войну», но в окопах не сидели. При всем моем уважении к их образу мысли и знаниям.

Вспоминаю: во время очередного суперкризиса (по-моему, это был 2008 год) администрация Новосибирской области в свойственной тогда ей манере решила «оказать помощь» руководителям и владельцам промышленных предприятий, пригласив из Москвы суперконсультанта. Это был руководитель одной из крупнейших инвесткомпаний, который в большом зале учил нас, как бороться с глобальным кризисом «собственными силами». Спустя пятнадцать минут после начала «лекции» встал с места очень авторитетный руководитель машиностроительного завода и спросил у зала: «Поднимите руки те, кто пользовался услугами этой компании».

Поднялась куча рук (инвесткомпания зарождалась в Новосибирске). Тогда он спросил у «лектора»: «Большинство из нас являются клиентами вашей компании, так почему вы, так глубоко понимающий причины кризиса и пути выхода из него для каждого из нас, только сейчас вещаете обо всем этом, а не предупредили о том, что произойдет, за месяц или за неделю до случившегося? Беря и вкладывая деньги наших предприятий в «ликвидные активы» еще пару дней назад?»

Поэтому я скорее вникну и поверю не очень складно изложенным мыслям Олега Дерипаски, «пашущего» в период трудностей, как «раб на галерах», и несущего личную персональную ответственность за то, чтобы люди на его заводах завтра получили свою зарплату, чем очередному администратору, «эксперту» или «профессору», очень упорядоченно излагающему свои взгляды.

Я скорее поверю женщине, которая выносила, родила и воспитывает в одиночку своего ребенка в непростых материальных условиях, чем девушке из «эскорта» с надутыми губами и подаренным «Мерседесом».

Сегодня реальная экономика и производство — это «второй фронт». Это уже не бизнес, созидающий и развивающий себя и страну, а просто решение ежедневно всплывающих и бесчисленных проблем. Реальные промышленники, несущие на себе все эти проблемы, всю ответственность за работающих у них людей, за огромные оплачиваемые ими налоги, за счет которых компенсируются труды безумного количества чиновников, «профессоров» и «тыловых» силовиков, это не смогут опровергнуть. (Армию нашу я сюда бы не причислял — они взаправду делают свою трудную работу и честно исполняют приказы политиков.)

Мне очень понравился ответ журналиста Андрея Караулова на вопрос в одном из интервью: «Что, как вы думаете, в итоге спасет и «вывезет» нашу страну?»

Он ответил: «Промышленные предприятия, которые принадлежат частным собственникам, где есть хозяин! На каком бы из них я ни побывал — везде рачительность, разумность и порядок. Это единственные настоящие островки ответственности, экономической мысли и инициативы». Целиком и полностью с этим согласен!

Очень рад тому, что в речах первого лица нашей страны стали все больше проявляться подобные мысли, и на глазах растет понимание того, на что в итоге можно опереться.

Все остальное — это «околобюджетный» блуд и «политико-шоу-бизнес». Пусть антропологи, физики, биологи и химики, все профессионалы точных и фундаментальных наук не прекращают делать свое важное дело. Пусть врачи, медработники, учителя и спасатели несут тяжелый груз своей работы. Спасибо и поклон всем этим людям!

Только не нужно забывать, что их важный труд оплачивается за счет тех людей, которые работают на заводах, и до 40% заработанных ими лично денег отсылают руками работодателя в бюджет на содержание всех вас, дорогие наши бюджетники. Какая доля из этой массы денег уходит «чисто чиновникам», пусть решит наш главный.

Дорогие наши бюджетники! Не забывайте, что ваши в большей части честным трудом заработанные деньги не рождаются на небесах и не сбрасываются оттуда. Они отданы из личных карманов тех, кто живет рядом с вами, тех, кто производит на заводах хлеб, молоко, пшеницу в полях и мясо на фермах, бензин, тепло и воду, перевозит ночами на фурах продукты и товары, находится на северных газовых вахтах и угольных шахтах.

К счастью или к сожалению, подавляющее большинство из нас очень отдалены от материально-технических и технологических основ нашего бытия. В силу того, что давно похоронено натуральное хозяйство, мало себе кто представляет, из чего в физическом смысле состоит его личное потребление и жизнеобеспечение. Мало кто задумывается, сидя у себя на теплой и уютной кухне, отчего и почему у него горит лампочка над столом, кипит на газовой плите чайник, и что стоит за этим кусочком хлеба с маслом и колбасой на столе.

Я думаю, не более 5% людей представляют себе все эти грандиозные скрытые составляющие и длиннейшие технологические, экономические, хозяйственные цепочки, которые на конце своем дают тепло, сытость, передвижение и относительно современный покой.

Да, есть дачники, у которых все начинается с семян и заканчивается соленым огурцом или помидором на столе. Но ведь никто из них не производит сам такие важные для появления конечного продукта вещи, как семена, соль, соду, уксус, банки с крышками и т. п. Никто не производит холодильники и печи, мясорубки, которые требуются для того, чтобы все это приготовить.

Поэтому немногие из нас понимают, из каких сотен и тысяч составляющих образуется любой самый элементарный продукт нашего потребления.

Сегодня такое понимание просто необходимо! И не столько простым потребителям, сколько государственным управленцам. Как сказал великий Пушкин: «Чем государство богатеет и чем живет и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет».

А ведь это — миллионы километров трубопроводных, очистительных, генерирующих сетей и станций, миллионы тонн выплавки и тонн пшеницы, миллионы единиц сложного оборудования и машин. Эта гигантская «машина», которая требует постоянного поддержания, обслуживания и замены агрегатов. Миллионы запчастей, деталей и материалов. Которые еще надо тоже на чем-то производить. Вот и подбираемся уже ближе к сути размышлений. А производить-то не на чем!

Машиностроение — первая из отраслей, которая попала под жернова «новой экономической политики» 90-х годов. Подавляющее количество элементных основ и даже простых «железяк» у нас — импортные. Сегодня за любой элементарной «железкой» для своих заводов мы бежим в Германию, Италию, США или, наконец, в Китай. Мы все с легкостью нажимаем кнопку ENTER на своих клавиатурах, никогда не задумываясь, сколько сотен тысяч программистов потрудились над этой «простейшей» операцией.

Десятки моих выступлений много лет на разных российских и областных форумах по «спасению промышленности» содержали этот тезис: «быстро обновляющаяся (прежде всего за счет импортного оборудования) и растущая пищевая отрасль как реальный источник внутренних инвестиций, с одной стороны, и «спящие» машиностроительная и научно-прикладные отрасли, при всем их разнообразии и потенциале в той же Новосибирской области». Вот и добились того, чего хотели — 60% импортной техники в полях и 80% импортного оборудования в промышленности. Чем в те времена занимались госуправленцы? Тем же, чем и сейчас, — «тушением пожаров», для чего у них нет никакого инструментария. А ведь главная их функция — прежде всего создание системы профилактики и предупреждения пожаров, а не их последующее «тушение». Когда-то пришлось вникать в эту подсистему. В пожароопасных регионах других стран на систему профилактики тратится до 60% средств, выделенных на эти цели, и только 30% — на само тушение. Очень напоминает наши потуги в области промышленности, только наоборот.

Поэтому, возвращаясь к началу колонки, что же главное для спасения нашей экономики?

— Компетентность. Компетентность врача — это человеческая жизнь. Компетентность генерала — это десятки тысяч спасенных либо погубленных жизней. Компетентность бизнес-руководителя — это благополучие десятков, сотен и тысяч семей. Компетентность энергетика-ядерщика — это миллионы жизней. Компетентность государственного управленца — это устроенность экономики, территории и благополучие многих миллионов людей. Так почему же у нас атомной станцией руководят, слава богу, физики, а не балетмейстеры? А федеральными учреждениями культуры — торговцы бананами?! Больницами руководят бывшие (действующие) врачи, а строительством полигонов — те, чью реальную специальность и профессиональный путь не найти ни на одном официальном сайте. Страшно? Да. Почему-то руководителем ЦКБ, где лечатся все наши первые руководители, не назначают бывшего заведующего мебельным магазином. А за остальных россиян не страшно?

— Стратегия и время, за которое она неуклонно исполняется. Такие сложнейшие системы производства и воспроизводства, которые упомянуты выше, не создаются единовременно постановлением правительства или решением парламента «О поддержке…» и «О стимулировании…» и т. п.

Даже виноградная лоза, как бы вы ее не «зомбировали» постановлениями, начинает давать первый урожай, пригодный для виноделия, только через 4–5 лет после посадки. И то все это время нужно над ней «колдовать» и о ней заботиться.

И так происходит во всех сферах, за что ни возьмись! Первый по-настоящему «рабочий» и безопасный танк — Т-34 — появился в насквозь мобилизационной сталинской эпохе только спустя 4 года с момента начала его разработки (1936 г.). Но тогда еще живы были инженеры «белой кости». А сегодня даже слесаря высшей квалификации или сварщика днем с огнем не сыщешь.

— Решительность и борьба. И в первую очередь не с коррупцией. Бог с ней. Так и не справились, думаю, что и не справимся. Речь о борьбе с имитационностью и визуальным отношением к происходящему со стороны государственных управленцев всех уровней. Стремление исправить систему, в которой никто из них (за исключением единиц) не берет на себя принятие сложных ответственных решений в непростых для страны и регионов условиях, постоянно оглядываясь «наверх». А ведь это и сложная система делегирования, за которую тоже кто-то должен взять ответственность, «не боясь утратить нить» управления. Не та решительность, с которой принимаются приказы о начале разных эпопей. А решительность компетентности.

Хирург принимает решение, не отходя от операционного стола, и не бежит в это время за советом в какой-нибудь Минздрав. За завтрашней своей зарплатой ко мне придут тысячи людей. Ко мне, а не в Белый дом. И ни у меня, ни у моих работников нет двух-трех месяцев на бюрократические процедуры, связанные с получением государственных субсидий. «Нам семьи сейчас кормить нужно».

Почему я решил замахнуться на такие относительно высокого уровня вопросы, а не ограничился анализом и предложениями в области своей профессиональной компетенции? Да потому, что некому сегодня у нас воспринимать и воплощать любые разумные, профессионально выстраданные и сформулированные предложения. Потому что «мартышка и очки», потому что — «а вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь».

И все же, что касается моей сферы компетенции — агропромышленного сектора. Приведу лишь несколько не мной сформулированных фактов. Если провести их ментально через описанные мной «цепочки», многое станет еще больше понятно. По данным Центробанка России, следующая посевная и уборочная кампании в России обойдутся производителям на 20–40% дороже, чем в нынешнем году (которая пройдёт на «старых запасах»). Из-за полной зависимости от импортных комплектующих, семян, средств защиты растений и т. п. «Российский зерновой союз» официально высказал свое мнение: «К сожалению, это неправда. 40% роста себестоимости в сельском хозяйстве — это самая минимальная оценка удорожания», — сказал президент этого союза Аркадий Злочевский.

Теперь понимаете, чем это пахнет? Знают об этом министры наших «сельских хозяйств»? И какие квалифицированные предложения они уже успели сформулировать на текущий момент?

P.S. Некоторые мои друзья, кому я показал эту статью, задали ,почти, одинаковый вопрос : «А для чего это «эссе», и кому оно предназначено? « В «переводе» : «Какой прок от него?»

Я ответил: «Знаете, раньше существовал такой жанр, как публицистика. Из-за его отмирающего существования я до сих пор выписываю журналы «для динозавров» — «Новый мир» и «Знамя». Мне очень помогли в жизни те мысли, которые были заложены в этих статьях. Они были не для «целевой аудитории», а просто помогали ориентироваться в этой быстро меняющейся жизни.