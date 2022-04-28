«Формальные ответы и отписки»: собственник дома на Танковой в Новосибирске, где случился пожар, заявил о бездействии властей

27 апреля в доме на Танковой, 72 в Калининском районе Новосибирска произошел пожар — горели жировые отложения в вытяжке заведения общепита, расположенного на первом этаже здания. По словам одного из собственников дома, в заведении используют открытый огонь без соблюдения мер пожарной безопасности, о чем неоднократно сообщалось контролирующим органам, однако приняты ли были эффективные меры — неясно.

Как сообщил «Континенту Сибирь» генеральный директор основного собственника дома на улице Танковой, 72 в Новосибирске АО ПМСП «Электрон» Михаил Яблоков, об опасности возникновения возгорания в здании из-за использования открытого огня в заведении общественного питания «Чайхона №1» владельцы постройки сообщали контролирующим надзорным органам на протяжении всего 2021 года.

«Мы совместно с другими собственниками неоднократно обращались к контролирующим надзорным органам в целях привлечения внимания к ситуации, к способу использования открытого огня, и получали только, считаем, формальные ответы и отписки», — сообщил изданию Михаил Яблоков.

По его словам, в здании расположены нотариальные организации, которые посещают как пожилые, так и маломобильные люди, поэтому вопросы безопасности для такого объекта особенно важны.

Михаил Яблоков отметил, что внимание к опасности использования открытого огня в заведении обращали и владельца первого этажа здания Михаила Коробкина — ему принадлежат помещения, в которых находится «Чайхона №1», где и случился пожар, однако собственники здания не видят положительного результата в решении вопроса.

«Слава богу, что возгорание произошло в рабочий день, что наши сотрудники были на месте, что у нас есть средства первичного пожаротушения. Мы радеем за общее имущество и собственными силами до приезда пожарных потушили основной огонь. А было бы это в выходной день, когда сотрудников нет на месте, а у нотариусов ведется прием — что тогда бы произошло?», — говорит Михаил Яблоков.

Жалобы на нарушения пожарной безопасности собственники дома направляли в прокуратуру Калининского района, Новосибирской области, региональное ГУ МЧС России (имеются в распоряжении «Континента Сибирь»). В одном из обращений предприниматели сообщают о выбросе дыма от печей с использованием открытого огня без дымоотвода и искрогасителей, о том, что офисные помещения 2-5 этажей находятся в зоне задымления. Заявители предполагают также возможность самовольного перекрытия собственником этажа одного из входов в здание для сдачи части помещения в аренду, что ограничивает эвакуационные выходы из здания.

При этом ГУ МЧС России по региону ранее фиксировало нарушения требований безопасности со стороны предпринимателя: перекрытие пожарного выхода, ограничение посетителей от электрической разводки легковоспламеняемым материалом, однако положение дел остается прежним.

В ответе прокуратуры Калининского района Новосибирска отмечалось, что сотрудниками МЧС были проведены три проверки исполнения предпринимателем законодательства в сфере пожарной безопасности при эксплуатации здания. По результатам проверок Коробкину было выдано предписание об устранении нарушений и назначен штраф по делу об административном правонарушении. В связи с тем, что собственник первого этажа здания не исполнил предписание в установленный срок, он также привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

«Контролирующие органы бездействуют — вот в этом беда. Не контролируют исполнение предписаний. Эта ситуация ведь не вчера случилась. В течение всего прошлого года я к ним обращался как руководитель предприятия», — сказал Яблоков.

Непринятие мер контролирующими надзорными органами может привести к повторению ситуации, считает Михаил Яблоков. Собственники здания намерены подать новые обращения в ведомства для обеспечения необходимых противопожарных мероприятий.