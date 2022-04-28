Директор управляющей компании «Дискуса» отказался от иска к депутату новосибирского горсовета

Прекращено судебное производство по иску директора управляющей компании жилкомплекса «Плющихинский» Анатолия Лебединского к депутату новосибирского горсовета Александру Бурмистрову. Соответствующее решение принял арбитражный суд Новосибирской области 28 апреля.

Директор УК жилкомплекса «Плющихинский», возводимого известной новосибирской строительной компанией «Дискус», Анатолий Лебединский отозвал иск о защите деловой репутации к депутату горсовета Александру Бурмистрову.

Об этом Александр Бурмистров сообщил «Континенту Сибирь» 28 апреля, ссылаясь на своего представителя в суде.

Со спорным высказыванием в адрес руководителя управляющей компании Бурмистров выступил на сессии новосибирского горсовета в конце прошлого года, подняв вопрос о долгах застройщиков перед городским бюджетом. Он заявил о возможном конфликте интересов при назначении Лебединского руководителем УК «Плющихинский» — по его данным, нынешний директор управляющей компании ранее являлся заместителем руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

К слову, ООО «Мультифора ТВ», на данные которого сослался депутат в своём высказывании, выступало в суде в качестве третьего лица.

«Появилась информация официального СМИ о том, что бывший замруководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области перешёл на работу директором УК «Плющихинский», связанной с группой компаний «Дискус» (речь идёт о видео, опубликованном новостным сайтом «Мультифора ТВ» 26 ноября под названием «Долг Джулая платежом красен?» В материале упоминается бывший замруководителя УФССП по НСО Анатолий Лебединский — «КС»). Получается, что человек зарабатывает на отношениях с крупнейшим должником, а сам руководитель службы судебных приставов не показывает эффективности в вопросе взыскания долгов», — сказал Александр Бурмистров на сессии горсовета 3 декабря 2021 года.

В процессе рассмотрения дела, начатого в январе, высказывание депутата прошло две лингвистические экспертизы. Первая, проведённая по инициативе истца, ответчика не удовлетворила – защита народного избранника организовала ещё одну процедуру. Как установила филолог Томского госуниверситета Юлия Баринова, высказывания, прозвучавшие с трибуны горсовета, носят субъективный характер, а персоналии в нём названы не были.

28 апреля производство было прекращено.

По словам депутата, его защита будет настаивать на взыскании с истца судебных расходов. Как отметил Александр Бурмистров в разговоре с «Континентом Сибирь», для него такая реакция на обвинения – вопрос принципа.

«Иначе каждый, кто захочет оказать на меня давление за публичные критические выступления, будет месяцами на ровном месте устраивать судебные баталии, отвлекать от депутатской работы, создавать затраты на всевозможные экспертизы и оплату услуг юристов», — отметил депутат.

Напомним, в ноябре 2021 года арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Дискус Плюс».