Губернатор Андрей Травников вручил выдающимся новосибирцам высокие награды

В Новосибирске состоялась торжественная церемония вручения государственных наград и наград Новосибирской области выдающимся жителям региона. Ими удостоены 38 новосибирцев, сообщает пресс-служба облправительства.

28 апреля полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и заместитель председателя Законодательного Собрания региона Андрей Панфёров вручили выдающимся новосибирцам государственные награды Российской Федерации и награды Новосибирской области. Церемония вручения состоялась в большом зале правительства Новосибирской области.

Губернатор отметил, что церемония вручения государственных наград и наград Новосибирской области — это не только торжественное мероприятие, которое собирает выдающихся людей, но и, прежде всего, высокая оценка достижений и заслуг новосибирцев руководством страны, общественное признание и уважение коллег.

Государственные награды Российской Федерации вручили 11 жителям региона — представителям, в частности, сферы высшего и среднего профессионального образования, культуры, бизнеса, транспорта, здравоохранения.

Так, орденом Пирогова отмечен ректор Новосибирского государственного университета Игорь Маринкин, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден спортсмен-инструктор волейбольного клуба «Локомотив-Новосибирск» Ильяс Куркаев. Благодарность президента Российской Федерации вручена генеральному директору АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергею Соколову.

Наградой Новосибирской области отмечен доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов — ему вручили знак отличия «За заслуги перед Новосибирской области», генеральный директор АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» Игорь Диденко удостоен почетного звания «Заслуженный работник промышленности Новосибирской области».

«Огромное спасибо трудовым коллективам, коллективам общественных организаций, выдвигавшим ваши кандидатуры. В преддверии Дня весны и труда, Дня Великой Победы особенно приятно вручать государственные награды новосибирцам, которые всю жизнь работают на благо Новосибирской области. Любовь к Родине и преданность делу — в характере и генетическом коде сибиряков. Каждый из вас утверждает наши базовые ценности в своей жизни. Вы — настоящие труженики и профессионалы высокого уровня, продолжатели дела поколения победителей, восстановителей, строителей и созидателей. Спасибо за то, что вы стремитесь быть полезными родной земле и людям. Об этом говорят ваши достижения в культуре, спорте, промышленности, науке, образовании и журналистике. Благодарю вас за плодотворный труд и высокие профессиональные результаты!», — обратился к собравшимся Андрей Травников.