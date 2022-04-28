В минтруда Новосибирской области прокомментировали простой Камнереченского щебёночного завода

В министерстве труда и социального развития Новосибирской области прокомментировали ситуацию с простоем в филиале «Первой нерудной компании» — на Камнереченском щебёночном заводе в Тогучинском районе. Работы на предприятии остановились ещё в середине февраля.

Как сообщили в ведомстве 28 апреля, АО «Первая нерудная компания» официально уведомила центр занятости населения о режиме простоя для 104 работников своего филиала – Камнереченского щебёночного завода в период с 1 по 30 апреля. О продлении этого режима компания пока не сообщала.

«Специалисты центра занятости организовали выездную встречу с руководством завода, где обсудили перспективы трудоустройства сотрудников. Так, часть коллектива готовы принять на работу в филиале АО «БЭТ» – Горновском заводе Спецжелезобетона, специалисты центра занятости продолжают работу по подбору вакансий для граждан», — сообщили также в министерстве труда и социального развития Новосибирской области.

По данным СМИ, часть работников Камнереченского щебёночного завода уволилась из-за вынужденного простоя, связанного с отсутствием горной массы, которое, в свою очередь, стало следствием долгов по взрывным работам. В начале года на заводе работало менее 200 человек, при этом ранее число сотрудников предприятия достигало 500 человек.

АО «Первая нерудная компания» зарегистрирована в Москве в 2008 году. Бенефициаром компании является Артём Чайка, который владеет более чем десятком предприятий и их долями в Москве, Московской области и других регионах.

Напомним, в конце марта закрывшаяся новосибирская IKEA отозвала заявление о простое, так как сотрудники магазина продолжили работу, не связанную с обслуживанием покупателей.