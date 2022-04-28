Авито подсчитает экологический вклад каждого пользователя

Авито объявляет о запуске нового функционала для пользователей по подсчёту экологического вклада. Проект стал первым в России автоматическим калькулятором сохранённых природных ресурсов. В профиле пользователей появятся специальные бейджи с указанием объема предотвращенного выброса СО2 и блок с описанием конкретного экологического вклада. Инициатива запущена в рамках масштабной деятельности компании по защите окружающей среды.

Теперь пользователи площадки могут видеть количество природных ресурсов, сохраненных благодаря их сделкам на Авито, а также предотвращенный негативный эффект на экологию. Бейдж представляет собой специальную плашку в аккаунте с обновляемой информацией о количестве сэкономленных углекислого газа, воды, энергии и различных материалов и просчитывается автоматически на основе информации о совершенных сделках с момента регистрации на Авито. За основу взята система подсчёта агентства Bloom Amsterdam и Rebel Group, специально разработанная для Авито в 2021 году. Для расчёта экологического вклада была создана специальная формула на основе коэффициента ре-потребления. Коэффициент отображает, на сколько перепродажа той или иной вещи продлевает срок ее службы.

Экологический вклад по четырем показателям (CO2, энергия, вода, материалы) определяется умножением коэффициента ре-потребления на их количественное измерение при производстве, логистике и утилизации. При подсчетах вклада на Авито использован усредненный коэффициент ре-потребления по наиболее популярным категориям платформы: телефоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, книги; одежда и обувь; легковые автомобили и мототехника. Для оценки выбросов CO2, энергии и воды была применена международная база данных жизненного цикла различных товаров.

«Мы видим, как наши пользователи стараются повышать свой рейтинг внутри платформы и увеличивать популярность своего профиля. С одной стороны, это приводит к росту сделок, с другой — росту вклада в заботу об окружающей среде — говорит ведущий менеджер продукта по ESG-направлению в Авито Василий Лексин. — Новый бейдж безусловно станет ещё одним атрибутом такого влияния. Пусть экологический вклад пользователя начнётся на Авито, но мы верим, что он продолжится и в поведении человека в его повседневной жизни, будь то раздельный сбор мусора, выбор экологически чистых товаров или бережное отношение в потреблении воды или электричества. И привычка вести себя осознанно через Авито рано или поздно трансформируется в привычку осознанности навсегда».

Свой вклад в экологию смогут оценить частные пользователи площадки — с 29 апреля бейджи будут присвоены каждому аккаунту с рейтингом не ниже 4,5 и одной или более сделок с товарами в категориях «Товары» или «Авто».

«Пользователи Авито — это те люди, которые выбирают разумный подход к потреблению. С одной стороны, это возможность совершить выгодную сделку, а с другой — продлить жизнь вещам, — комментирует бренд-директор Авито Арина Гиршович. — Мы знаем, что каждый день миллионы пользователей продают и покупают на Авито, внося свой вклад в заботу об окружающей среде. Теперь этот вклад можно оценить наглядно — буквально увидеть в цифрах. Мы планируем развивать подобные механики и проекты в будущем, ведь осознанность — одна из ценностей бренда Авито, а разумное потребление заложено в основу ДНК компании».

Помимо бейджей, пользователь сможет ознакомиться во всплывающем окне-подсказке с полным описанием экологического вклада, а также пройти по ссылке на специальную страницу с методикой расчета.

Затраченные материалы учитываются из данных от производителей, на основе которых получают усредненные данные по категориям. Оценка логистических расходов производится с учетом среднего пути до порта или аэропорта страны, а также пути наземного транспорта до выбранного региона. Для расчета расходов на утилизацию учитываются методы, применяемые для каждой конкретной категории.Только за 2020 год благодаря пользователям Авито был сокращен выброс 18 млн тонн парниковых газов, выделяемых при производстве новых товаров. Экологический вклад Авито составил 12 млн га сохраненного леса, 123 млн м3 воды и 74 млрд кВт часов электроэнергии. Бейдж экологического потребления является частью программы Авито по развитию осознанного потребления. В планах компании — развитие данной культуры в России.