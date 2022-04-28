Владимир Литвинов: «Стоимость квадратного метра пришла к психологически комфортной отметке»

В портфеле новосибирской ГК Sky Group несколько направлений бизнеса. О том, что изменилось в деятельности компании в связи с новыми экономическими условиями, будут ли расти цены на жилье, и что нужно сделать, чтобы преодолеть кризис, «Континент Сибирь» поговорил с президентом ГК Sky Group ВЛАДИМИРОМ ЛИТВИНОВЫМ.

ГК Sky Group – крупная новосибирская строительная компания. Основные виды деятельности – осуществление функций заказчика-застройщика, генерального подрядчика, организация управления строительством, технический надзор за строительством, осуществление технологического и строительного инжиниринга, расселение ветхого и аварийного жилого фонда, управление жилым фондом, девелопмент и реализация высокотехнологичного оборудования. В портфеле компании реализованные проекты жилищного строительства «Тихие Зори», «ЧеховSKY», строящиеся жилищные комплексы: «КрымSKY», Red Fox, «КубаньSKY».

– Владимир Германович, какова ситуация на строительном рынке Новосибирской области? Будут ли достроены дома, которые начали возводить, будут ли соблюдаться первоначально заявленные сроки?

– Это не первый кризис, в котором оказалась экономика в целом и строительная отрасль в частности. И я уверен, что мы с ним справимся, как и в предыдущие годы. Во главе ведущих строительных компаний Новосибирска – эффективные руководители, которые непременно найдут выход из любой сложной ситуации. Кроме того, плечо отрасли подставляет федеральное правительство. Уже приняты два основных пакета документов по поддержке строительной сферы. Сейчас, насколько мне известно, разрабатывается третий пакет. Все заявленные проекты реализуются. Застройщики будут стараться соблюдать все сроки строительства.

Что касается объектов, которые строит SKY Group, то мы чаще всего сдаем наши дома с опережением графика. Без ложной скромности могу сказать, что по данным портала «Единый ресурс застройщиков», наша компания сохраняет наивысший рейтинг своевременности ввода жилья. Более того, уже седьмой месяц подряд компании присваивается наивысший рейтинг — 5,0 баллов. Такой балл есть лишь у 30% застройщиков в России.

– Застройщики жалуются на высокие банковские проценты, некоторые замораживают свои проекты.

– Я думаю, эти проблемы носят временный характер. Руку на пульсе держит вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. При этом нельзя говорить, что проблемы коснулись абсолютного большинства застройщиков. Например, наша компания не испытывает сложностей с проектным финансированием. Насколько мне известно, сейчас минстрой региона точечно работает с каждым новосибирским застройщиком, идут активные переговоры, встречи застройщиков с представителями банковского сектора. Я полагаю, будет найдено решение, которое устроит все заинтересованные стороны.

– Санкции как-то сказались на работе SKY Group?

– Сказать, что наша компания столкнулась с серьезными ограничениями в работе из-за западных санкций, я не могу. Мы продолжаем строить дома в Новосибирске и Краснодаре, наш завод в Шанхае продолжает выпускать современные лифты. Мы не свернули наши социальные проекты. Так что все идет по плану.

– Что будет с ценами на жилье? Нас ждет серьезное повышение квадратного метра?

– В конце февраля – начале марта мы видели панические настроения людей: кто-то скупал сахар и гречку, кто-то квартиры. Цены начали расти. Сегодня ажиотажа нет. Стоимость квадратного метра пришла к психологически комфортной отметке.

В Новосибирске высокая конкуренция среди застройщиков. Если кто-то будет предлагать квартиры по цене выше рыночной, то просто не выдержит конкуренции. Поэтому, думаю, какого-то серьезного повышения цен на жилье ждать не стоит.

– Во время пандемии застройщики жаловались на нехватку рабочих рук на стройке. Вы столкнулись с этой проблемой?

– Чтобы решить кадровый дефицит, мы работаем по нескольким направлениям, в том числе работаем и с мигрантами, которым создаем хорошие условия для жизни. Они прекрасно работают, нареканий нет.

Потянулись на стройку и наши граждане. Я давно заметил, что когда меняешь среду проживания в лучшую сторону, у людей меняется психология. Когда на месте старых бараков выросли наши современные по-настоящему яркие и по-семейному теплые жилые дома, люди преобразились. Они хотят работать и развиваться, хотят создавать семьи.

Мы в наших домах сознательно отказались от мизерных студий. Мы формируем квартирографию для полноценных семей. Например, в проектируемом ЖК ЧеховSKY – нашем «семейном» проекте – мы отказались от малометражных студий и малогабаритных квартир, а также увеличили площадь санузлов. Большое внимание уделяем благоустройству территории жилых комплексов.

Еще одно направление – работа с подрастающим поколением. Наша компания шефствует над двумя школами в Ленинском районе, работаем с детским домом. Половина этих детей, я точно знаю, пойдет в технические вузы. Так что мы вносим вклад в формирование будущей инженерной элиты.

– В чем заключается шефство?

– Проводим много мероприятий, связанных с профориентацией и патриотическим воспитанием. Организовали в школах кружки и встречи с интересными людьми. Проводим экскурсии на стройку, где дети видят, как работают крановщики, бульдозеристы и другие специалисты. Сейчас в подшефной школе №40 подобрали группу из 5-6 учеников, которые вместе с нашими инженерами будут обсуждать проблемы стройки. И пусть сначала они будут задавать глупые вопросы и предлагать наивные решения, не страшно. Сегодня глупые вопросы, а завтра – умные. Самое главное – они увидят применение своих способностей, своих предложение на стройплощадке, будут больше интересоваться техническими науками.

– У вашей группы компаний есть производство в Китае. Вы выпускаете лифты под собственным брендом SKY LIFT . Как отразился на вас уход с российского рынка крупных американских и европейских производителей лифтов?

– Мы увеличили поставки наших лифтов в европейскую часть России: в Москву и Подмосковье, в Санкт-Петербург и на стройки центральной России.

Сегодня спрос на нашу продукцию вырос на 90%. Мы даже цены не поднимали. Более того, покупателей не смущает, что от заказа до исполнения, в зависимости от того, какие лифты нужны, проходит 40 дней. Если заключать договоры не в последние перед сдачей дома дни, а вовремя, на этапе строительства, то срок поставки лифтов не имеет критического значения.

– Многие компании жалуются, что грузы задерживаются на китайской границе, не хватает контейнеров, выросла стоимость доставки.

– Есть такая проблема. Поэтому мы переориентировались на доставку через Черное и Средиземное моря, автомобильным транспортом от Стамбула через Владикавказ. Мы изменили логистику и даже выиграли от этого. Теперь доставка грузов обходится нам в 2 раза дешевле.

– Уход с российского рынка крупных грузоперевозчиков, таких как датская Maersk, глубоко интегрированную в российскую и китайскую логистику, никак не отразился на вашем бизнесе?

– Мир не терпит пустоты. Одни ушли, придут другие. У нас есть наша российская компания FESCO со своим флотом, портами, железнодорожными составами, терминальными комплексами, есть множество других логистических операторов. Пусть работают наши.

– Не так давно вы привезли из Китая и установили во второй больнице скорой помощи специальные сидячие ванные для тяжелых больных. Это еще одно направление вашего бизнеса?

– Нет, это скорее был жест доброй воли. Увидев ванну, в которой открывается боковая дверь, чтобы больные люди могли спокойно войти и сесть, мне захотелось привезти и показать нашим медицинским учреждениям, нашим тяжелобольным, маломобильным людям, что есть решение их проблем. Еще одну такую ванну мы установим в областной больнице. Кстати, эти ванны якобы испанские. Но делают их в Китае.

– По последним опросам треть населения страны опасается, что их доходы резко упадут. Вы ожидаете снижения спроса?

– Покупательская способность падает. Естественно, это отразится и на спросе. Но скорее всего, падение спроса не будет критичным. Кризис заставляет всех мобилизоваться. Еще 3-4 месяца люди будут руководствоваться эмоциями. Затем наступит осознание, что необходимо менять социальную модель поведения, социально-экономическую модель будет менять и государство. Иногда к этому нужно понуждать. Сегодня трудно убежать с деньгами за границу, будут вкладывать здесь, в России. Значит, будут новые проекты. Следовательно, будет работа, будут доходы и будет расти спрос.

SKY GROUP

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