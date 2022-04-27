В отделении крупнейшей многопрофильной поликлиники Новосибирска обновят оборудование

В диагностическом отделении поликлиники №16 в Ленинском районе Новосибирска планируется обновить базу оборудования. Учреждение оказывает амбулаторно-поликлиническую и стационар-замещающую медпомощь более 120 тыс. человек.

В учреждениях здравоохранения Новосибирской области ведется работа по повышению эффективности диагностики заболеваний, диспансеризации и профосмотров, сообщает пресс-служба облправительства. С работой диагностического отделения городской поликлиники №16 Новосибирска 27 апреля ознакомился первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. Он отметил, что поликлиника является крупнейшей многопрофильной медицинской организацией, оказывающей амбулаторно-поликлиническую и стационар-замещающую медицинскую помощь застрахованному взрослому населению численностью более 120 тыс. человек.

Для повышения эффективности диагностики в учреждении обсуждаются возможности обновления технологической базы диагностического отделения. Как сообщила главный врач учреждения Оксана Шелякина, в настоящее время одним из приоритетов работы поликлиники является диспансеризация пациентов, восстановление здоровья и любая профилактическая деятельность, направленная на то, чтобы предупреждать осложнения.

В структуре поликлиники развернут дневной стационар по терапевтическому, эндокринологическому, неврологическому, кардиологическому, гастроэнтерологическому, офтальмологическому профилям, медицинская реабилитация. Работают диагностические отделения, в том числе рентгенологическое и УЗИ, отделение функциональной диагностики и клинико-диагностическая лаборатория, где выполняются различные исследования, действуют травматологическое отделение, эндокринологический центр.

«В поликлинике представлен полный комплекс возможностей диагностики, благодаря чему пациент комфортно может за один день пройти первый этап диспансеризации, а далее по результатам анализов идет его дальнейшая маршрутизация», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что с 2017 года поликлиника участвует в реализации мероприятий по повышению качества оказания медпомощи и созданию благоприятных условий для пребывания пациентов по госпрограмме «Развитие здравоохранения Новосибирской области», пилотном, а затем приоритетном проекте по «Внедрению бережливых технологий в первичном звене» нацпроекта «Здравоохранение».

В пресс-службе облправительства напомнили, что в Новосибирской области реализуется программа развития первичного здравоохранения, и в Новосибирске в рамках государственно-частного партнерства запланировано строительство семи поликлиник группой «ВИС», в том числе в Ленинском районе города. Возведение нового медицинского учреждения позволит расширить возможности работы поликлиники №16.