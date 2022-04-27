Арестованный руководитель ГК «ЛАМА» подал иск к собственнику «Томсккабеля» на 42 млн рублей

Находящийся под арестом по делу о посредничестве во взяточничестве руководитель сибирского ритейлера «ЛАМА» Владислав Левчугов подал иск о невозврате денег по договору займа к собственнику ООО «Томсккабель» Сергею Чуловскому, сообщает «Интерфакс». По данным представителя владельца «Томсккабеля», денежные средства фигурируют в уголовном деле о взятке.

Ленинский районный суд Томска рассматривает иск о взыскании долга по договору займа главы томской группы компаний «ЛАМА» Владислава Левчугова к учредителю «Томского кабельного завода» (ООО «Томсккабель») Сергею Чуловскому. Как сообщил представитель руководителя ГК «ЛАМА» Валерий Махров, договор займа между сторонами был заключен в августе прошлого года, сумма средств, которая была передана Чуловскому, составила 42,5 млн рублей.

«В тот день были переданы денежные средства в сумме 42,5 млн рублей. Никаких средств по данному договору ответчик не вернул. На связь он не выходит, на судебное заседание не явился», — сказал Валерий Махров. Он отметил, что договор займа не связан с задержанием бизнесмена.

При этом учредитель «Томсккабеля» Сергей Чуловский подал встречный иск в суд, так как считает указанную сделку мнимой. В связи с подачей встречного иска заседание суда переносится на 28 апреля.

«По мнению моего доверителя, сделка, которая положена в основу иска Левчугова, должна быть признана недействительной. Речь идет о денежных средствах, которые передавались в рамках оперативно-розыскных мероприятий по делу о вымогательстве взятки и посредничестве при передаче взятки. У нас есть доказательства, они будут представлены завтра», — цитирует агентство представителя Сергея Чуловского Наталию Кизнер.

Владислав Левчугов был задержан в декабре прошлого года. Руководитель ГК «ЛАМА» стал фигурантом уголовного дела о даче взятки руководителю отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Томской области Сергею Арефьеву. Владиславу Левчугову инкриминируют ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), Сергею Арефьеву — ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, Арефьев расследовал уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством одной из томской компаний и захотел получить взятку за прекращение дела, после чего нашел посредника, который довел эту информацию до учредителя организации.

Правоохранители сообщали, что Арефьев встречался с исполнительным директором компании и требовал передачи «взятки в особо крупном размере». Посредник и следователь были задержаны при передаче взятки.

Группа компаний «ЛАМА» включает в себя магазины SPAR, «Хороший выбор», «Первоцен» в Новосибирске и Томске, сеть универсамов «Абрикос» в Томске, а также несколько торговых центров и производственных предприятий. Она вышла в Новосибирск в начале марта 2021 года.