Гречка и сахар подешевели в Новосибирской области – минпромторг

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области зафиксировало снижение цен на ряд продовольственных товаров. В их числе – сахар, соль, гречка, капуста и репчатый лук.

Как напомнили в пресс-службе областного правительства 27 апреля, региональный минпромторг на постоянной основе следит за ценами и запасами товаров на магазинных полках. Сейчас под мониторинг попадает 300 торговых точек.

«По данным ежедневного мониторинга, наблюдается устойчивое снижение цен на такие позиции, как сахар-песок, соль, гречка, капуста и репчатый лук. При условии отсутствия поставок товарные запасы продовольственных товаров в среднем составляют 17 дней, по группам бакалейных товаров – 25 дней», — сообщили в областном правительстве со ссылкой на региональный минпромторг, где также отметили, что в Новосибирской области не наблюдается дефицита средств бытовой химии и предметов личной гигиены.

По данным областного минпромторга, ежедневный запас плодоовощной продукции основного новосибирского хаба соответствующего товара — торгового центра «Хилокский» — сейчас составляет около 4 тыс. тонн. Это в том числе картофель, ягоды и зелень.

Кроме того, в регионе работают городские и областная социальные продовольственные ярмарки – на улицах Большевистской, 131 к.2 в Октябрьском районе и на улице Петухова, 69 в Кировском районе, а также на улице Красных зорь, 1/3 в Калининском районе. Здесь созданы благоприятные условия для региональных производителей, выставляющих товар, и снижены цены для покупателей.

Областная оптово-розничная ярмарка на днях также прошла в рабочем посёлке Линёво Искитимского района, где участвовали около 200 производителей, а оборот составил около 12 млн руб. В ближайшее время ярмарки состоятся в Новосибирске, Мошковском районе, селе Баган, рабочем посёлке Коченёво, Сузуне и рабочем посёлке Чаны.

В ведомстве также напомнили, что практически все торговые сети региона имеют собственные оптово-распределительные центры. Кроме того, с прошлого года в Новосибирской области работает площадка логистического центра «РусАгроМаркет», вторую очередь которого планируется запустить в конце 2024 года.

По вопросам наличия товаров в магазинах региона можно обращаться по телефону «горячей линии» минпромторга: 8 (383) 238-61-82. Звонки принимаются в рабочее время.

Напомним, в начале апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил рост цен, проверяя торговые ряды в магазине «Ашан» ТРЦ «Сибирский молл».