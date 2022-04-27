Экс-глава «УКС» Новосибирской области пойдет под суд за превышение полномочий

В Новосибирске правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя «Управления капитального строительства» (УКС) региона Владимира Мурзина. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при заключении контракта на строительство детсада.

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора регионального ГКУ «Управление капитального строительства» Владимира Мурзина, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, уголовное дело в отношении бывшего руководителя учреждения возбудили в апреле прошлого года. Его обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

По данным следствия, Владимир Мурзин передал сведения о планируемом тендере по строительству детского сада в селе Марусино в рамках госпрограммы «Демография» до размещения соответствующей информации знакомому руководителю одной из строительных организаций.

Правоохранители считают, что обвиняемый создал для компании «преимущественные условия для участия в торгах». В июне 2019 года аукцион был признан несостоявшимся и контракт был заключен с единственным участником. Отметим, на сайте госзакупок указано, что участником аукциона являлось ООО «ИнвестСтрой». Стоимость контракта составила свыше 145 млн рублей.

«Умышленное превышение фигурантом своих должностных полномочий привело к нарушению норм действующего федерального законодательства, антимонопольных норм. Данные неправомерные действия повлекли строительство объекта до утверждения проектной документации, получения разрешения на строительство и несвоевременное уведомление инспекции государственного строительного надзора», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что в результате действий обвиняемого строительство детского сада до настоящего времени не окончено. В пресс-службе прокуратуры региона уточнили, что готовность объекта составляет 90%, выполнение работ вопреки требованиям нормативной и проектной документации повлекло односторонний отказ учреждения от заключенного контракта. При этом в документах к аукциону сообщается, что завершить работы по строительству объекта было необходимо до июня 2020 года.

В отношении обвиняемого избрана мера в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершении преступления он признал в полном объеме.

Уголовное дело будет направлено в Центральный суд Новосибирска для рассмотрения по существу. В ходе проверок исполнения законодательства при строительстве детского сада прокуратура региона приняла комплекс мер реагирования в отношении подрядчика и ответственных чиновников — внесены представления и возбуждены дела об административных правонарушениях.