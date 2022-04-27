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Арестованный руководитель ГК «ЛАМА» подал иск к собственнику «Томсккабеля» на 42 млн рублей
17:49
Экс-глава «УКС» Новосибирской области пойдет под суд за превышение полномочий
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Депутаты Новосибирска одобрили повышение штрафа за безбилетный проезд
17:43
Гречка и сахар подешевели в Новосибирской области – минпромторг
16:29
Авиакомпания «Россия» откроет подразделение в регионе Сибири
16:05
Вторая в Новосибирске «русская IKEA» откроется в крупном строительном супермаркете
15:15
Суд выселил экс-прокурора Новосибирской области и его жену из квартиры
14:53
В Новосибирске проходит конференция по цифровому импортозамещению с участием представителей федеральной власти
14:34
Спикер новосибирского Заксобрания принял участие в обсуждении мер поддержки АПК на федеральном уровне
12:44
Шесть мостов отремонтируют в Новосибирской области до конца года
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Житель новосибирского Чулыма погиб в спецоперации на Украине
11:12
Парк возле нового ЛДС в Новосибирске начнут достраивать с середины мая
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Скончался почётный президент новосибирского завода «Электроагрегат»
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В Центре креативных индустрий Новосибирской области назначен заместитель главы
19:15
Более 1500 заявок одобрили новосибирским предпринимателям на получение господдержки
18:13
«Мелких у нас в роду нет»: председатель новосибирского Заксобрания стал дедушкой
17:54
Дело экс-главы Новосибирского облсуда поступило в суд Барнаула
Основатель консалтинговой компании «Автобосс»
Руководитель юридического сервиса для малого бизнеса 1U
Внештатный корреспондент «Континента Сибирь» в Германии
Генеральный директор компании «Юнисервис Капитал»
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