Штраф за проезд «зайцем» в общественном транспорте Новосибирска увеличится в 10 раз, а конфликт с водителем или кондуктором может стоить для пассажира от 500 до 1000 рублей. С соответствующей инициативой в Заксобрание региона обратятся депутаты Новосибирска.

Депутаты Новосибирска на очередной сессии горсовета 27 апреля принятии решение обратиться в Заксобрание Новосибирской области с законодательной инициативой о повышении штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте города.

Согласно решению, штраф за проезд «зайцем» вырастет в 10 раз — со 100 до 1000 рублей. Напомним, ранее комиссия по городскому хозяйству совета депутатов города поддержала предложение департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска об увеличении суммы штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте. Как сообщал начальник департамента Константин Васильев, сумма штрафа уже не менялась много лет и является недостаточной, чтобы мотивировать пассажиров соблюдать правила.

Кроме того, в ходе сессии депутаты приняли решение повысить штрафы пассажирам за воспрепятствование выполнению служебных обязанностей работниками общественного транспорта (водителями, контролерами, кондукторами). Если ранее нарушителей порядка могло ждать только предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей, то теперь из закона исключат формулировку «предупреждение», а сумма штрафа составит от 500 до 1000 рублей.

Напомним, в Новосибирской области рассматривается возможность принятия закона, по которому создаваемые в регионе городские округа смогут самостоятельно устанавливать тарифы на перевозки в общественном транспорте.