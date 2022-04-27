Высокотехнологичная медицинская помощь в условиях санкций сталкивается с определёнными сложностями. Прежде всего – с дефицитом расходных материалов. Поскольку значительная часть инструментов и оборудования, которые используют врачи для сложных операций – импортного производства. «Континент Сибирь» продолжает опрашивать руководителей новосибирских медицинских центров о текущей ситуации в учреждениях. На вопросы нашего издания ответил директор Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) им. Я.Л. Цивьяна АНДРЕЙ КОРЫТКИН.

– Андрей Александрович, с какими проблемами столкнулся НИИТО на сегодня?

– Безусловно, у нас общие проблемы со многими медицинскими учреждениями, работающими в регионе. Например, институт точно так же затронул дефицит бумаги. Несмотря на то, что мы в основном перешли на электронный документооборот, тем не менее все истории болезней ведутся и в электронном, и в бумажном варианте — чтобы предоставить их по первому требованию любому контролирующему органу. Поэтому дефицит бумаги присутствует. Выручает только то, что в начале года нам удалось закупить большой объем, и пока особых проблем нет. В дальнейшем, возможно, придётся предпринимать какие-то меры.

– Как обстоит дело с обеспечением металлоконструкциями и расходными материалами для проведения операций?

– Основные приобретения мы сделали в конце декабря, а также в январе-феврале, поэтому пока ситуация управляемая. Будем смотреть, как ситуация сложится дальше. Всё будет зависеть от того, насколько быстро поставщики наладят свои логистические цепочки, насколько успешно они приспособятся к изменениям рынка. Пока свои обязательства перед нами они выполняют, поэтому говорить о том, что нам чего-то не хватает, я не могу. Но надо быть реалистом и признать, что в будущем могут возникнуть проблемы… Приведу конкретные данные. Если раньше многие поставщики гарантировали поставку в течение 90 дней, а 120 казалось многовато, то теперь время поставки может достигать и до 240 дней. При этом поставщики сегодня ищут возможности привезти быстрее и выстраивают для этого новую логистику. Думаю, что эту проблему удастся решить.

– В своей работе вы используете преимущественно импортное оборудование?

– У нас несколько профильных видов медицинской деятельности: травматология, ортопедия и нейрохирургия. И это, безусловно, завязано на высокотехнологичном оборудовании, расходниках, которыми мы обеспечиваем каждое оперативное вмешательство в институте. Но это не только импортное оборудование. У нас большой сегмент материалов, которые мы за предыдущие 3 года заменили на отечественные аналоги вполне достойного качества. Пока мы не видим, что производители сократили выпуск медицинских изделий.

То есть, если смотреть по обеспеченности расходными материалами в направлении травмы, то здесь всё неплохо представлено отечественным сегментом. Это вполне приличные конструкции, достаточно технологичные, с хорошим инструментом. Наши врачи довольны и успешно используют их в своей работе.

– Приведите, пожалуйста, примеры такого оборудования.

– Например, фиксатор для повреждений позвоночника, различные спице-стержневые аппараты, которыми мы исправляем ряд деформаций, либо используем их в части лечения открытых переломов или застарелых травм. А также другое оборудование и металлоконструкции для травматологии и ортопедии. Уверен в том, что вряд ли этот сегмент медпомощи пострадает из-за санкций.

Гораздо больше проблем может возникнуть в реконструктивной хирургии и эндопротезировании. Хотя все поставщики, повторю, подтвердили свои обязательства. Несмотря на то, что у них есть сейчас определенные сложности. В первую очередь, в части логистики и доставки имплантов.

– Откуда идет поставка зарубежных имплантов?

– Чаще всего из США, Германии, Франции. Также есть поставки из Турции, Индии, небольшая часть из Китая. Обращаю внимание, что импланты – это долговечные конструкции, которые должны проработать 15-20 лет. Не каждый автомобиль столько выдерживает. А здесь, представьте себе, имплант 20 лет должен функционировать в человеческом организме. Поэтому к его качеству всегда особое внимание. Американские и европейские компании достаточно давно представлены на рынке. Помимо самих имплантов они изготавливают также инструментарий для операций: на коленном, плечевом, тазобедренном и других суставах. Для нас важно иметь максимально возможное количество наборов такого инструмента, чтобы делать как можно больше операций.

– Есть ли надежда, что и в плане имплантов у нас найдутся возможности импортозамещения?

– Ну раз уж мы в космос первыми полетели, то думаю, что сможет организовать и современное производство имплантов. Уже сейчас у нас есть компании, которые в ограниченном объеме наладили выпуск изделий для ортопедии. Вопрос только в количестве выпускаемых конструкций и возможности бесперебойного производства, чтобы обеспечивать любой стационар.

Именно бесперебойность поставок крайне важна. Нам нужно обеспечивать очень большую размерную линейку, потому что двух одинаковых людей не существует. Например, если мы говорим о протезировании тазобедренного сустава, то там нужно постоянное наличие компонентов необходимой размерной линейки — чтобы не пациента «подгонять» под протез, а наоборот. Точно также и со всеми остальными компонентами для любого сустава.

– Удастся ли вам выполнить план по операциям на 2022 год?

– У нас достаточно амбициозные планы на этот год. Мы должны выполнить государственное задание — обеспечить качественной медицинской и высокотехнологичной помощью определенное количество пациентов. В планах на 2022 год – сделать порядка 10 тыс. операций. Будем стремиться к этому. Если у наших поставщиков возникнут явные проблемы в части логистики, будем рассматривать все варианты, которые только возможны на рынке, чтобы обеспечивать бесперебойное выполнение оперативных вмешательств.

Наши дистрибьюторы ведь тоже не сидят на месте. Если они предполагают через полгода явные проблемы с кем-то из производителей, то думают, чем заменять продукт, чтобы не потерять свою долю рынка. Поэтому, думаю, так или иначе, логистические цепочки, будут выстроены. Совершенно точно пациенты без качественной помощи не останутся.

– То есть вы уверены, что всё дело в логистике? Напрямую зарубежные санкции не коснутся поставок материалов для вашей деятельности?

– Медицина – это самая гуманная из всех специальностей, которая занимается спасением жизни и улучшением её качества. Это самое благородное дело из всех, которые есть на земле. Надеюсь, что санкции против медицины не последуют.

– Как на сегодня обстоят дела с обеспеченностью института специалистами? Например, недавно была новость о том, что несколько врачей-онкологов выехали в командировку на Донбасс. Допускаете возможность такой ситуации в вашем учреждении?

– У нас устоявшийся коллектив, никто никуда не переезжает. Если случаются кадровые перемещения, то совсем не по причине последних событий, а если кто-то уходит на пенсию или находит новую работу. Но давайте будем реалистами. Мы не можем предвидеть внезапный порыв человека уехать и оказывать медицинскую помощь. Этот волонтерский дух, возникающий у тех, кто считает, что не вправе поступить по-другому – и этого тоже нельзя исключать. Если люди поехали – значит чувствовали, что они там нужнее, чем здесь.

Если мы получим уведомление как подведомственная Минздраву России организация (в случае централизованного решения в этом направлении), можно будет комментировать вопрос. Таких уведомлений нам не поступало. Продолжаем спокойно работать.

– Сейчас много пациентов проходят лечение в вашей клинике?

– У нас пациентов никогда мало не бывает. Травматология, ортопедия и нейрохирургия – это такие специальности, которые всегда востребованы. Люди занимаются травмоопасными видами спорта практически круглый год. Сейчас, весной, вновь на улицах появляются электросамокаты, велосипеды, катание на которых — при несоблюдении техники безопасности — может привести к переломам и другим повреждениям. Летом также случаются так называемые «травмы ныряльщиков», когда человек при купании ударяется головой о дно и получает травмы позвоночника и спинного мозга. Не снижается и заболеваемость суставов.

Востребованность таких видов помощи как протезирование суставов во всём мире очень высока, притом, что и операций по первичному и ревизионному эндопротезированию также становится всё больше. Поэтому на сегодня в листе ожидания на такие операции у нас пациентов на несколько лет. Мы проводим операции в рамках государственного задания, но со своей стороны комплексно работаем над решением проблемы: увеличиваем интенсивность работы, обучаем новых специалистов и в целом улучшаем инфраструктуру в институте.