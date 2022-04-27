Вторая в Новосибирске «русская IKEA» откроется в крупном строительном супермаркете

Второй гипермаркет мебели и текстиля Hoff – так называемая «русская «Икеа» — открывается в новосибирском ТЦ «Красный мамонт» в Заельцовском районе. Первый магазин компании появился в регионе в конце марта почти на месте своего знаменитого «предшественника» по улице Мира.

Второй мебельный гипермаркет Hoff откроется в Новосибирске в ТЦ «Красный мамонт» по улице Светлановской, 50/1 28 апреля. В России он станет 61-м. Площадь магазина составляет 10,4 тыс. кв. м.

Как сообщили в пресс-службе компании, как и в первом магазине, во втором гипермаркете можно воспользоваться современным техническими возможностями по выбору товара онлайн. В компании напомнили, что всего в ассортименте магазина имеется более 70 тыс. артикулов. Торговые залы также оснащены кассами самообслуживания, зонами самостоятельного оформления и выдачи заказов, зонами планирования шкафов и кухонь, а также другим технологичным оборудованием для совершения покупок.

В честь открытия магазина гостям обещают подарки и скидки.

«Hoff продолжает развиваться. Мы держим вектор на улучшение клиентского опыта: в торговых залах представлены разные технологичные решения, которые облегчают и ускоряют выбор покупателя, а также позволяют получить опыт онлайн в офлайне. В каждом гипермаркете выстроена удобная система навигации, и имеется широкий ассортимент товаров разных ценовых категорий. Кроме этого, Hoff продолжает активно развивать онлайн-каналы продаж», — прокомментировали в пресс-службе компании.

Первый в Новосибирске мебельный гипермаркет Hoff площадью чуть более 10 тыс. кв. м (площадь торговых залов – 7,2 тыс. кв. м) заработал 21 марта возле закрывшейся «Икеи» по улице Мира.

Российская сеть магазинов мебели и товаров для дома Hoff принадлежит компании «Домашний интерьер», основанной в 2009 году бывшими топ-менеджерами «М.Видео» Михаилом Кучментом и Александром Зайонцом. В основе ассортимента торговой сети – относительно бюджетные модели мебели, за что бренд неофициально назван «русской IKEA». Значительную долю товара составляет продукция российских производителей.

Напомним, закрывшийся в Новосибирске в начале марта шведский мебельный магазин IKEA отозвал заявление о простое, поскольку, по данным компании, сотрудники гипермаркета продолжают работу на складах. Магазин приостановил свою работу в России в связи с проведением военной спецоперации на Украине.