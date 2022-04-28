Сибирский официальный дилер Bentley и Porsche займется китайскими брендами

Как стало известно «Континенту Сибирь», нижегородский холдинг «АГАТ», который в прошлом году купил дилерские центры Bentley, Porsche, Volvo, Jaguar/Land Rover в Красноярске, решил изменить портфель представляемых брендов. Вместо Jaguar и Land Rover линейку брендов в Красноярске уже в июне пополнят китайские CHERY и EXEED.

О том, что ГК «АГАТ» будет официально представлять в Красноярске CHERY и ее премиальный бренд EXEED, «Континенту Сибирь» сообщили двое участников дилерской сети китайской марки. Информацию подтвердила PR-менеджер российского представительства CHERY Евгения Никитена-Кацарская. По ее словам открытие дилерских центров CHERY и EXEED в Красноярске ожидается в июне 2022 года.



Территориально марки, по данным дистрибьютора, будут располагаться на проспекте Котельникова на площадке, которая ранее служила для брендов Jaguar и Land Rover. По данным «Ягуар Ленд Ровер Россия», дилерский договор с ГК «АГАТ» по Красноярску был расторгнут. Таким образом, группа компаний в текущих условиях сделала выбор в пользу китайских брендов.

Напомним, что на сегодня у CHERY уже есть 2 официальных дилера в Красноярске. Это «Чери Центр Красноярск» (ООО «Авангард») и самый крупный игрок местного авторынка — «Медведь Холдинг». Ранее марку также представляла компания «Кама-Центр Красноярск». Примечательно, что запуск дилерского центра CHERY «Медведь Холдинга» произошел совсем недавно – в начале апреля 2022 года. Шоу-рум марки расположился в здании на улице 9 мая после релокации бренда Skoda.

Китайская компания CHERY стала осуществлять активную экспансию в Сибири в 2022 году – помимо Красноярска был открыт четвертый официальный дилер в Новосибирске («Экспокар»), а также анонсирован запуск в мае в торого дилерского центра CHERY в Кемерове («Ай-Би-Эм») . В этом же городе в ближайшие месяцы ожидается также открытие дилерского центра премиум-бренда EXEED.

В результате по итогам 1 квартала 2022 года CHERY не только оказалась в лидерах среди марок по приросту, но, например, в Новосибирской области впервые попала в ТОП-5 марок в целом по рынку, а в Иркутской области оказалась еще выше в рейтинге. Отличился рекордным приростом и китайский HAVAL. По данным «Автостат Инфо», в 1 квартале 2022 года в Красноярском крае было зарегистрировано 146 новых автомобилей CHERY (6 место) против 183 в Новосибирской области.

Помимо этого, CHERY открыла в Красноярске второй в России склад запчастей . Территория сибирского склада вдвое меньше московского и составила 5 000 кв.м. Здесь расположено более 3 200 наименований запчастей (свыше 140 тысяч штук). За счет этого планируется обеспечить покрытие спроса в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке на уровне не менее 90%.

Напомним, что нижегородская ГК «АГАТ» вышла в Красноярский край в 2021 году , выкупив автодилерский бизнес у ББР Банка. На тот момент он включал в себя дилерские центры Bentley, Porsche, Volvo, Jaguar, Land Rover. Стоимость активов оценивалась экспертами примерно в 650-750 млн рублей. После 24 февраля указанные бренды объявили о приостановке деятельности в РФ. В марте Евросоюзом был введен новый пакет санкций в отношении России, который включает в себя запрет ввоза в страну автомобилей стоимостью более 50 тыс евро.

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