«Школа 21» в Новосибирске запускает новую волну обучения

Новосибирский кампус «Школы 21» начинает новую волну обучения: еще 250 человек начали свой путь в ИТ-отрасль. Всего за зимний набор было подано более 16 тысяч заявок, что на 20% больше запланированного, и 250 самых успешных участников прошли на основное обучение.

«Мы видим повышенный интерес к «Школе 21» от участников – говорит руководитель новосибирского кампуса «Школы 21» Сергей Вурим. – Студенты продвигаются по программе опережая дедлайны и совсем скоро будут готовый выйти на первые стажировки. Всем желающим советую не терять время и подавать заявку на обучение уже сейчас, пока открыт набор».

Среди абитуриентов 31% – студенты и 59% – линейные специалисты и те, кто захотели сменить профессию. 30% из всех поступивших приехали из других регионов России. Обучение длится в среднем от полутора до трех лет, и его можно совмещать с учёбой в вузе или работой.

«Сегодня IT-специалисты – одни из самых востребованных на рынке труда. Спрос на таких сотрудников неизменно высокий, и этот тренд сохранится на длительное время – комментирует председатель Сибирского банка Сбербанка Татьяна Галкина. – Мы очень рады, что «Школа 21» работает в Новосибирске – это уникальная возможность для талантливых и активных людей абсолютно бесплатно освоить одну из актуальных профессий. Стабильно высокий интерес к «Школе» и высочайшая мотивация у всех, кто участвует в отборе на обучение, еще раз говорят о своевременности и актуальности этого проекта».

Для того, чтобы попасть на основное обучение необходимо подать заявку на сайте, пройти две игры на память и логику, а также очный отборочный интенсив, который длится 26 дней. Следующие отборочные интенсивы стартуют с 27 июня 2022 года.

В программу обучения традиционно включена трехмесячная стажировка, которая проходит в крупнейших компаниях России. 95% учащихся получают предложение о постоянной работе еще во время стажировки и работают в таких компаниях как: Сбер, Сибур, Яндекс, 2ГИС и других.

«У нас большие ставки на тех, кто учится сейчас в «Школе 21», – говорит директор по персоналу 2ГИС Екатерина Шахова. – Перед IT-отраслью появляются всё новые и всё более сложные задачи, и то, что обучение в школе максимально ориентировано на практику и самостоятельный поиск решений, будет давать ребятам целый ряд преимуществ».

«Школа 21» в Новосибирске – это совместный проект Сбера и 2ГИС, где можно абсолютно бесплатно изучать цифровые технологии самых разных направлений и сфер: от алгоритмов и графики до Unix, Web, мобильной разработки, цифровой безопасности, сетевых технологий, Big Data и искусственного интеллекта. В основе обучения лежит уникальная методика «равный — равному»: без учителей, лекций и оценок — только индивидуальная и коллективная работа над проектами, а кампус работает 24/7. Каждый участник сам определяет, в какое время ему приходить в учебные кластеры, учиться по заданным дедлайнам или опережать их, в какую компанию идти на стажировку.

«Школа 21» даёт равные шансы для получения образования людям разного опыта и разных профессий.

Вот что говорят о «Школе 21» участники основного обучения в Новосибирске:

Михаил Лобоцкий, 21 год, выпускник вуза, направления инженерии в области электроники и наноэлектроники (бакалавр)

«Пока учился в вузе начал дополнительно изучать разные языки программирования. Меня это увлекло, и я понял, что хочу свое развитие в IT. Узнал, что в Новосибирске начинает работу кампус «Школы 21» и подал заявку. А дальше, прошел отборочный интенсив, где познакомился с множеством интересных людей, которые уже стали для меня друзьями, систематизировал свои прошлые знания и получил навык работы в команде. Последнее я считаю самым ценным, ведь можно научиться программированию самостоятельно по курсам или учебникам, но работе в команде, декомпозиции задач и системе контроля версий кода, таким образом я бы не получил. Основное обучение началось у меня в октябре 2021 года, а в апреле 2022 года я уже вышел на стажировку в крупную ИТ-компанию разработчиком на С++ и продолжаю учиться в «Школе 21», чтобы попробовать больше разных направлений и языков программирования».

Роман Камерлох, 44 года, директор землеустроительной компании:

«В начале свой карьеры я работал программистом, а потом ушел в совсем другую сферу – землеустройство, но постоянно думал, что нужно оставить что-то одно в жизни – либо ИТ, либо землеустройство. За этим и пошел в «Школу 21». Теперь я программист. В «Школе 21» прокачался в структурности знаний и презентации проделанной работы. А глядя как общаются и обмениваются опытом участники основного обучения, уверен, что метод «равный – равному» – отличная штука».