В Новосибирске проходит конференция по цифровому импортозамещению с участием представителей федеральной власти

В Новосибирской области 27 апреля стартовала первая стратегическая конференция «Импортонезависимость», участниками которой стали сотни IT-специалистов со всей России, а также отвечающие за цифровизацию представители федеральной власти. Мероприятие, проходящее в Новосибирском оперном театре, организовано при поддержке минцифры РФ и регионального правительства.

Как сообщает правительство Новосибирской области, цель конференции – сформировать стратегии по обеспечению суверенитета страны в сфере информационных технологий. Участники, в частности, смогут предложить экспертам свои инициативы и узнать актуальные запросы власти к цифровому бизнесу.

В мероприятии принимают участие более 300 человек из более чем 70 регионов России. Это IT-руководители, первые лица федеральных органов власти, отвечающих за цифровизацию, а также представители промышленности, научного и экспертного сообщества.

В числе участников — советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алан Салбиев, министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, заместитель руководителя департамента информационных систем министерства обороны РФ Николай Лишин, заместитель директора департамента координации программ и проектов министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Юрий Зарубин.

«Новосибирская область исторически обладает мощным потенциалом, в том числе – в цифровой отрасли и индустрии информационных технологий. Вопросы, которые будут обсуждаться на конференции, касаются ключевых направлений развития нашей страны, создания импортонезависимых решений, которые будут востребованы и на региональном, и на федеральном уровнях», – отметил на открытии мероприятия первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов.

Обсуждения будут вестись в рамках трёх секций – «Технологии», «Наука» и «Методология». На них будут охвачены такие темы, как цифровые платформы, связь, перспективные исследования, технологические и индустриальные парки, логистика, информационная и общественная безопасность, регуляторика, поддержка IT-отрасли и IT-команд, а также государственно-частное партнёрство.

Кроме того, в рамках мероприятия работает Инновационное пространство Сибири, на котором 20 команд-стартапов представят свои проекты, ориентированные на практическое применение и разработку перспективных решений. Лучшие из них получат сопровождение и дальнейшую поддержку, в том числе – от минцифры России. На конференции также открылась выставка технологических решений.

Итоги мероприятия подведут на пленарном заседании «Россия сосредотачивается». С подробностями конференции можно ознакомиться на её официальном сайте.

Напомним, проведение конференции «Импортонезависимость» в Новосибирской области анонсировалось в начале апреля.