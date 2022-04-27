Спикер новосибирского Заксобрания принял участие в обсуждении мер поддержки АПК на федеральном уровне

Спикер Заксобрания Новосибирской области принял участие в заседании комиссии Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации. Участники мероприятия обсудили меры поддержки агропромышленного комплекса (АПК) в условиях санкций.

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив принял участие в заседании комиссии по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании России в Санкт-Петербурге.

Основными темами мероприятия стали меры по обеспечению развития экономики в субъектах страны в условиях санкций, в том числе АПК, а также выступление замминистра сельского хозяйства РФ Ивана Лебедева о проведении весенних полевых работ и развитии селекции и семеноводства в стране.

К ходе заседания комиссии спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив поднял тему инвесткредитования. Он отметил, что уже сейчас полностью решен вопрос с «короткими» кредитами для сельского хозяйства. Так, под 5% на год для проведения посевной кредитуют как фермеров, так и крупные хозяйства.

При этом вопрос выдачи «длинных» кредитов, то есть инвесткредитов, остается открытым. Они предназначены для приобретения, в частности, техники, строительства хозяйственных объектов и животноводческих ферм. Андрей Шимкив сообщил, что такие кредиты остаются для аграриев неподъемными из-за высоких процентных ставок.

Спикер новосибирского Заксобрания подчеркнул, что крестьяне с проблемами справятся. «Пояса затянут, посеют и уберут, но уже сейчас нужно думать об инвесткредитах для того, чтобы с новыми силами в дальнейшем поднимать и развивать сельское хозяйство, которое является основой экономики в обеспечении продовольственной безопасности страны», — сказал Андрей Шимкив.

Вопросы обслуживания сельхозтехники и отсутствия запчастей в условиях санкций поднимаются и в региональном парламенте на профильных комитетах. Новосибирские депутаты обсуждают возможность обеспечения ремонта и восстановления запчастей как для импортной техники, так и для отечественных машин с зарубежными деталями.

«В данном случае речь идет даже не столько о деньгах, по понятным причинам, сколько о необходимости срочного выстраивания новых логистических цепочек. Чтобы мы могли, в случае необходимости, завозить запчасти для сельскохозяйственной техники. Некоторые возможности для этого сейчас открывает разрешенный параллельный импорт, но нужно изучать и другие варианты, потому что время не ждет», —акцентировал спикер Заксобрания Новосибирской области.