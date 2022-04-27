Шесть мостов отремонтируют в Новосибирской области до конца года

В 2022 году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать мосты в шести районах Новосибирской области. Об этом сообщили в правительстве региона со ссылкой на главу областного минтранса Анатолия Костылевского 27 апреля.

Ремонт мостовых сооружений региона будет вестись в 2022 году на восьми объектах, при этом к концу года предполагается завершить работы на шести – в Новосибирском, Чулымском, Колыванском, Венгеровском, Куйбышевском и Коченёвском районах. Кроме того, в 2023 году в нормативное состояние приведут четыре мостовых перехода.

«Реализация программы приведения в нормативное состояние искусственных сооружений в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» позволит значительно повысить уровень надежности и безопасности мостовых сооружений», – приводит слова министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского пресс-служба регионального правительства.

В правительстве региона отметили, что Территориальное управление автодорог (ТУАД) Новосибирской области ежегодно проводит весенний и осенний осмотры мостовых сооружений для определения их фактического состояния. Как уточнили в ведомстве, в этом году в перечень проверок вошли 14 мостов, девять из них – объекты ремонта, три – объекты капитального ремонта и два – объекты строительства.

По данным областного минтранса, в 2022 году по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирской области планируется отремонтировать 93 объекта. На 31 работы уже идут, на 23 готовятся к ним приступить.

Ранее сообщалось о том, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил включить новосибирские дороги в план дорожного ремонта на 2022 год – на эти цели из федерального бюджета было выделено 2 млрд руб.