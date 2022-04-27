Скончался почётный президент новосибирского завода «Электроагрегат»

Бывший президент совета директоров новосибирского промышленного предприятия «Электроагрегат» Александр Одинец ушёл из жизни в возрасте 65 лет. Об этом стало известно 27 апреля.

Информацию о смерти бывшего главы завода подтвердили «Континенту Сибирь» в Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП).

Александр Одинец окончил инженерно-экономический факультет Московского технологического института легкой промышленности в 1978 году. Отслужив в армии, работал на НПО «Электроагрегат», где прошёл путь от рядового инженера до заместителя генерального директора. В 1980 году ­он был назначен начальником по производству, в 1994 году возглавил ЗАО «Проект-ДО», а в 1998 году избран президентом совета директоров ОАО «Электроагрегат».

В 2001 году Александр Одинец удостоился медали «За трудовую доблесть», а в 2004 и 2006 годах награждён дипломом лауреата «За успешное управление бизнесом в Сибири», получив статус «Надёжный партнёр». В 2008 году получил памятный знак в честь 115-летия Новосибирска «За труд во благо города».

АО «Электроагрегат» учреждено в августе 1993 года в результате приватизации головного завода электроагрегатов государственного предприятии НПО «Электроагрегат». Предприятие производит дизельные, бензиновые электростанции и агрегаты всех степеней автоматизации, аэродромные передвижные агрегаты, зарядные устройства и базы для обслуживания любых типов аккумуляторных батарей, а также других изделий двойного назначения и спецтехники.

Напомним, в январе 2022 года Александру Одинцу было предъявлено обвинение по уголовному делу о мошенничестве и фальсификации доказательств. На тот момент он также находился под следствием по делу, связанному с хищением акций у новосибирского бизнесмена Евгения Грибова, осуждённого по уголовному делу «Электроагрегата» за мошенничество. Своим видением ситуации Александр Одинец поделился с «Континентом Сибирь».