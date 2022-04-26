В Центре креативных индустрий Новосибирской области назначен заместитель главы

В руководстве Центра креативных индустрий Новосибирской области, где в конце прошлого года прошли обыски по делу о мошенничестве, произошли кадровые изменения. На должность заместителя директора учреждения назначен Андрей Васильев.

О кадровом назначении сообщает «Прецедент» 26 апреля. По данным издания, в качестве заместителя руководителя Андрей Васильев был представлен коллективу Центра креативных индустрий Новосибирской области 20 апреля.

По словам Васильева, своей приоритетной задачей на новой должности он видит «обеспечение выполнения государственного задания и утверждённых в регионе планов».

«Сейчас знакомлюсь с коллективом, технической базой, налаживаем взаимодействие с министерством культуры», — отметил Андрей Васильев (цитата по precedent.tv).

Андрей Васильев родился в 1971 году в Калтане Кемеровской области. Получил два высших образования по специальностям «лечебное дело» и «управление персоналом». Работал врачом, руководил спортивно-оздоровительным центром, преподавал медицинские дисциплины.

В 1999 году Андрей Васильев начал карьеру на телевидении, в 2003 году вступил с Союз журналистов России. Автор информационных программ и документальных фильмов. С 2004 года – ответственный секретарь Общественного совета при Управлении федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

Напомним, с февраля 2021 года государственным бюджетным учреждением Новосибирской области «Центр креативных индустрий» руководил новосибирский шоумен Виктор Буланкин. После того, как в декабре 2021 года в учреждении прошли обыски по уголовному делу о мошенничестве, он был отстранён от должности.

Также напомним, что в апреле должность министра культуры Новосибирской области покинула Наталья Ярославцева.