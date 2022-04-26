Более 1500 заявок одобрили новосибирским предпринимателям на получение господдержки

На реализацию мер государственной поддержки предприятиям Новосибирской области в рамках плана по обеспечению устойчивости региональной экономики направлено более 8 миллиардов рублей. Об этом сообщили в областном правительстве 26 апреля со ссылкой на заместителя министра экономического развития региона Виталия Шовтака.

Как сообщил замминистра, в регионе уже одобрено 256 заявок от представителей малого и среднего бизнеса на получение поддержки по программе оборотного кредитования, общая сумма этой поддержки составила порядка 3,9 млрд рублей. На реструктуризацию ранее выданных кредитов по программе оборотного кредитования одобрено 56 заявлений. Получить кредит или рефинансировать ранее полученный малым предприятиям предлагается по ставке не выше 15% годовых, средним – не выше 13,5%.

Меры господдержки для малых и средних предприятий, выпускающих высокотехнологичную и инновационную продукцию, позволят предприятиям брать кредиты по льготной ставке 3%. Кредиты будут предоставляться на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств на срок до трёх лет. Максимальный размер такого кредита – 500 млн руб. Сейчас по этому направлению активно принимаются заявки.

Аграриям региона на предоставление льготного кредита одобрено 186 заявок. Как пояснили в областном правительстве, краткосрочный или инвестиционный кредит можно взять на развитие растениеводства и животноводства, строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья.

Кроме того, заёмщики, отнесённые к перечню 70 отраслей по постановлению правительства РФ №337 с 10 марта 2022 года, имеют право взять отсрочку по возврату кредита или уменьшить размер платежей в течение шести месяцев. Это относится к предпринимателям, занятым в следующих направлениях: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, оптовая и розничная торговля, транспортировка и хранение, информация и связь, образование, культура, спорт и прочие виды сферы услуг.

Обратиться за получением отсрочки или уменьшением размера платежей по договорам, заключённым до 1 марта 2022 года, можно в свой банк до 30 сентября 2022 года. В Новосибирской области одобрено уже 508 заявлений на кредитные каникулы.

Ещё около 500 заявок одобрены по различным направлениям господдержки – таким, как предоставление и реструктуризация ранее выданных кредитов на инвестиционные цели, выделение средств в рамках реализации программы поддержки ФОТ 3.0.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим отдельные виды экономической деятельности, продлены сроки уплаты налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2021 год и авансового платежа по налогу, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 1 квартал 2022 года. Количество таких налогоплательщиков в регионе составляет 9 654 субъектов на сумму 708,4 млн рублей, им уплата налога по УСН продлена на полгода.

Областные органы власти активно информируют жителей региона об оказании мер поддержки бизнесу. Так, в Новосибирской области работает горячая линия, куда с 24 марта по 21 апреля 2022 года поступил 1 561 звонок. Основными вопросами стали оказание услуг центра «Мой Бизнес», поддержка фондов МКК «Микрофинансирование», Гарантийного фонда и Фонда развития промышленности, оказание образовательных услуг и работа центров занятости.

Кроме того, в регионе работает специальный портал с информацией о мерах по повышению устойчивости экономики. Помимо этого, в центре «Мой Бизнес» проводятся вебинары по мерам поддержки – в апреле в них приняли участие в общей сложности более 120 предпринимателей. Также создан и запущен телеграм-канал «Поддержка экономики НСО».

Напомним, что по решению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в правительстве региона создан оперативный штаб по обеспечению устойчивости экономики региона. Подробно с соответствующими мерами можно ознакомиться на специализированном сайте.