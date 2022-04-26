Новое пособие на детей: инструкция по применению

26 Апрель, Вторник

18:13

«Мелких у нас в роду нет»: председатель новосибирского Заксобрания стал дедушкой

17:54

Дело экс-главы Новосибирского облсуда поступило в суд Барнаула

17:30

В Новосибирск официально вышел еще один иностранный бренд мототехники

17:22

На стройплощадке нового ЛДС в Новосибирске развёрнуты масштабные работы

16:53

Бывшему вице-мэру города в Сибири дали условный срок за превышение полномочий с ущербом 13 млн рублей

16:41

В Красноярском крае появились новые публикации, посвященные коррупции в краевых ведомствах

16:22

В мэрии Новосибирска рассказали, как пройдёт «Бессмертный полк»

15:11

Арбитражный суд признал недействительной сделку мэрии по продаже сквера на Демакова в Новосибирске

14:17

Сохранение проблем с вывозом мусора в Новосибирске станет поводом для расторжения соглашения с регоператором

14:15

Жителя Кузбасса оштрафовали за иллюстрацию, признанную дискредитирующей Вооружённые силы РФ

13:53

Трамвай №13 в Новосибирске почти все лето будет ходить в центре по одному пути

12:49

Глава Минпромторга РФ даст поручение по созданию центра компетенций в области микроэлектроники в Омске

11:36

В Новосибирске похитили и вывезли в Самару 18-летнюю девушку из-за доли квартиры

10:36

Дело об уклонении от уплаты таможенных пошлин на 6 млн рублей завели против новосибирской фирмы

9:50

Аукцион на строительство новой школы объявили в Новосибирской области

8:30

Сибирские компании могут подключить эквайринг по льготной ставке 0,9%

25 Апрель, Понедельник

21:15

В центре Новосибирска отремонтируют здание облисполкома и Центральный универмаг