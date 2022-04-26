«Мелких у нас в роду нет»: председатель новосибирского Заксобрания стал дедушкой

У председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива родилась внучка. Об этом стало известно «Континенту Сибирь» 26 апреля.

Пополнение случилось в семье сына Андрея Шимкива Ивана. Девочка родилась в Новосибирске.

Как рассказал «Континенту Сибирь» глава областного парламента, счастливая новость настигла его в Санкт-Петербурге, куда он прибыл на заседание Совета законодателей РФ.

«Вес – 4 100, назвали Маруся» — сообщение поступило, как только в северной столице приземлился самолёт, где находился председатель новосибирского Заксобрания.

«4100! Порода наша. У нас мелких в роду не бывает. Во всех смыслах. Теперь внука буду заказывать», — смеётся Андрей Шимкив.

Напомним, в ноябре 2021 года «Континент Сибирь» сообщал о том, что дочь бывшего вице-губернатора Новосибирской области завоевала четыре золота на Чемпионате России по плаванию.