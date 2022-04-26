На стройплощадке нового ЛДС в Новосибирске развёрнуты масштабные работы

На площадке строительства многофункциональной ледовой арены на левом берегу Оби в Новосибирске завершён этап основного ледового поля – залито основание железобетонной технологической плиты. Кроме того, с наступлением тёплой погоды в активную стадию перешли работы по благоустройству территории рядом с объектом.

Соблюдение графика строительных работ на стройплощадке нового ЛДС проконтролировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе выездного совещания 26 апреля.

Как доложили губернатору, сейчас на стройку завозят инертные материалы – песок и щебень. После изготовления основания железобетонной технологической плиты основного ледового поля – это работы уже завершены – запланирован монтаж системы хладоснабжения.

График составлен таким образом, чтобы строители могли обеспечить пробную заливку льда на большой арене до 1 июля. Это необходимо для проверки всех технологий и работоспособности оборудования.

По словам заместителя генерального директора ООО «СДС-Строй» Алексея Кокорникова, темпы работ на объекте очень высокие. Рабочие проводят остекление входных групп, отделку внутри всех помещений и на лестничных маршах, монтаж лифтовых кабин. Всего в здании предусмотрено 16 лифтов, их планируется запустить в ближайшее время.

Большое внимание при строительстве уделяется вопросам безопасности — охранной и тревожной сигнализации, противопожарной системе. На объекте будет установлен роботизированный комплекс пожаротушения.

«Работы развернуты по всем фронтам и внутри и снаружи. Приступить к благоустройству позволило то, что строители проделали зимой прост огромный объём работ по укладке сетей. Они выдержали нужные сроки и уже сегодня организации, которые будут заниматься благоустройством, готовят подушку для укладки асфальта. Со всеми подрядчиками договорились, что работы будут продолжены и в выходные, и в праздничные дни, материалами и людьми все работы обеспечены, график будет выдерживаться», – заявил губернатор в ходе выездного совещания.

Выходных у строителей в период длинных майских праздников запланировано два – 1 и 9 мая. При этом многие организации намерены 1 мая выйти на работу.

Кроме того, началось благоустройство парка «Арена» на берегу Оби через дорогу от ЛДС. Здесь возобновляются работы, прерванные на период зимы. На площади в 15 гектаров прокладывают маршруты для бега и скандинавской ходьбы, катания на роликах и велосипедах. Ещё 12 гектаров – площадь озеленения и почти 3,5 га – площадь проездов и тротуаров. В парке планируют проводить праздничные и спортивные мероприятия, в том числе фестивали бега и полумарафоны.

Все работы по строительству новой ледовой арены и прилегающей к ней территории проходят под строгим контролем регионального правительства.

Строительство ЛДС идёт в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Согласно проекту, в шестиэтажном комплексе ледовой арены высотой 38,2 метра и общей площадью 55 тыс. кв. м будет находиться основная арена на 10,5 тысяч зрителей и тренировочная арена с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будут спортивный и тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения.

Помимо возведения ЛДС, обустраиваются подъездные пути к спортивному комплексу, строятся станция метро «Спортивная», сооружения поверхностного водоотвода с территории и пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста.

Планируется, что ледовая арена будет использоваться в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба «Сибирь».

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске объявили аукцион на строительство водоотвода в районе нового ЛДС.