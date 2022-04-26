Бывшему вице-мэру города в Сибири дали условный срок за превышение полномочий с ущербом 13 млн рублей

Суд вынес приговор экс-заместителю главы города Дудинки в Красноярском краю по делу о превышении полномочий. Ущерб от действий бывшей чиновницы составил более 13 млн рублей, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Дудинский районный суд Красноярского края вынес приговор бывшему замглавы Дудинки Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, обвиняемой в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Отметим, на сайте суда сообщается, что сегодня к слушанию было назначено только одно дело по указанной статье — Янины Квасовой, ранее занимавшей должность вице-мэра.

Правоохранителями установлено, что в период с августа 2019 года по июнь 2020 года чиновница заключила муниципальный контракт на капремонт моста через ручей Андадома в поселке Волочанка, нарушив при этом нормы градостроительного законодательства. Фигурантка дела исполняла обязанности главы города.

«Исполнение данного контракта осуществлялось в отсутствие инженерных изысканий, без проведения государственной экспертизы проектной документации. В результате преступных действий чиновницы мост оказался непригодным к эксплуатации, ущерб бюджету муниципального образования составил более 13 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

Дудинский районный суд Красноярского края приговорил бывшего замглавы города к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Кроме того, суд удовлетворил иск Норильского транспортного прокурора в интересах города Дудинки о взыскании с осужденной причиненного ущерба. На принадлежащее имущество осужденной в виде земельного участка и жилого здания в Московской области суд сохранил арест до исполнения приговора в части разрешенного гражданского иска прокурора.

Ранее сообщалось, что контракт был заключен с компанией «Энергоспецстрой» 5 августа 2019 года. По данным сайта госзакупок, цена контракта составила 14,7 млн рублей, фактически поставщику оплатили 13,6 млн рублей — контракт расторгли.

Напомним, в середине апреля правоохранители возбудили уголовное дело против экс-заместителя мэра Барнаула Юрия Еремеева. Бывшего чиновника подозревают в получении взятки в значительном размере.