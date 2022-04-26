Жителя Кузбасса оштрафовали за иллюстрацию, признанную дискредитирующей Вооружённые силы РФ

В Кузбассе местный житель оштрафован по статье о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации. За размещение соответствующей иллюстрации в соцсети он заплатит 30 тысяч рублей.

Анжеро-Судженский суд Кемеровской области признал 48-летнего местного жителя виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Как сообщает сайт «МВД медиа» 26 апреля, нарушение было выявлено в результате проведения мониторинга в интернете. По данным правоохранителей, мужчина создал в социальной сети сообщество, где опубликовал и разместил иллюстрацию, дискредитирующую Вооружённые силы РФ.

По решению суда кузбассцу назначен штраф в размере 30 тыс. руб.

Напомним, на прошлой неделе шестерым новосибирцам назначили штрафы за участие в несанкционированной акции протеста, участники которой, по данным суда, выражали несогласие с военными действиями на Украине.