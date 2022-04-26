Сохранение проблем с вывозом мусора в Новосибирске станет поводом для расторжения соглашения с регоператором

Сохранение значительных проблем с вывозом мусора в районах Новосибирска до 29 апреля станет поводом для запуска процедуры расторжения соглашения с региональным оператором по обращению с ТКО ООО «Экология-Новосибирск», сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, обращения по поводу невывоза отходов в городе начались 20 апреля, в основном, по четырем районам города: Заельцовском, Октябрьском, Железнодорожном и Дзержинском — днем ранее на работу не вышли работники ООО «ЭкоТранс-Н», водители мусоровозов и операторы, обслуживавшие правобережные районы Новосибирска. В городе ввели режим повышенной готовности.

В ходе аппаратного совещания мэра Новосибирска 26 апреля начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев сообщил, с 20 апреля на горячую линию поступило 271 обращение о невывозе мусора, пик жалоб зафиксирован 22 апреля — 107 обращений.

Он уточнил, что в настоящее время ситуация нормализована практически во всех районах города. К завтрашнему дню специалисты должны привести в нормативное состояние площадки в Октябрьском районе Новосибирска.

Накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил министерству ЖКХ и энергетики региона применять любые административные меры, чтобы решить вопрос с уборкой мусора. Глава региона напомнил о необходимости обеспечивать выполнение предоставления услуги по вывозу отходов жителям города и области «независимо от обстоятельств».

«Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области предупредило регионального оператора ООО «Экология Новосибирск» о юридических последствиях нарушений с вывозом ТКО в Новосибирске. Сохранение значительных проблем в районах города до 29 апреля станет поводом для запуска процедуры расторжения соглашения с региональным оператором», — сообщили в пресс-службе правительства региона 26 апреля.

В облправительстве отметили, что сегодня на линию в Новосибирске вышло 114 мусоровозов, в том числе техника МУП «Спецавтохозяйство». С подавляющего большинства контейнерных площадок мусор вывозится регулярно. На проблемные участки в Октябрьском районе города будет направлена техника МУП «САХ».

Более подробно о текущей ситуации с вывозом мусора в Новосибирске — в материале «Континента Сибирь».