В Новосибирске похитили и вывезли в Самару 18-летнюю девушку из-за доли квартиры

Пять человек похитили и вывезли из Новосибирска в Самару 18-летнюю девушку из-за доли в квартире. В числе подозреваемых — 73-летняя женщина.

В Новосибирске правоохранителями расследуется уголовное дело в отношении четырех жителей Самары и одного местного жителя, сообщает пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области. В зависимости от роли и степени участия каждого им предъявлено обвинение по по п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере).

По данным следствия, вечером 3 марта текущего года на парковке у дома по улице Николаева в Советском районе Новосибирска обвиняемые избили и незаконно захватили свою знакомую — 18-летнюю жительницу Самары. Фигуранты дела применили газовый баллончик.

Девушку принудительно поместили в автомобиль и увезли в Самару, где несколько дней насильно удерживали, а также требовали передачи принадлежащей ей доли в квартире стоимостью не менее 1,5 млн рублей. Недвижимость располагалась в том же городе.

«8 марта потерпевшей удалось через окно покинуть жилище, после чего последняя вернулась в город Новосибирск и обратилась с заявлением в территориальный следственный орган регионального следственного управления», —сообщили в ведомстве.

В настоящее время фигуранты дела задержаны, по местам их проживания проведены обыски, в ходе которых изъяты личные вещи девушки, мобильные телефоны, документы на квартиру.

Также осмотрен автомобиль, в котором перевозили потерпевшую — в его салоне были изъяты пластиковые хомуты, закрепленные на дверной ручке. По данным самарского издания 63.RU, обвиняемые приходятся родственниками девушки.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России, в ходе допроса один из фигурантов дела дал признательные показания, остальные от дачи показаний отказались. Возраст обвиняемых — от 36 до 73 лет. Суд избрал четверым из них меру пресечения в виде заключения под стражу, 73-летней женщине — домашний арест.

Напомним, ранее в Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудников реабилитационного центра «Национальный проект», обвиняемых в похищении 25 человек.