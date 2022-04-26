Дело об уклонении от уплаты таможенных пошлин на 6 млн рублей завели против новосибирской фирмы

В Новосибирской области пресечена попытка уклонения от уплаты таможенных пошлин почти на 6 млн рублей при вывозе в Китай сельхозпродукции. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни.

Таможенники пресекли в Новосибирске попытку уклонения от уплаты таможенных пошлин при вывозе в Китай 285 тонн сельхозпродукции. По данным ведомства, в январе текущего года одна из новосибирских фирм подала в Сибирскую электронную таможню декларации на экспорт нескольких партий ядра подсолнечника общим объемом 16 железнодорожных контейнеров.

Такой товар облагается пошлиной в размере 6,5% от стоимости, однако специалисты установили, что к вывозу были подготовлены не ядра, а их смесь с семенами подсолнечника, имеющими более высокую продовольственную ценность.

«Вывозная таможенная пошлина на семена составляет 50% от стоимости, или почти в 8 раз больше, чем на заявленный в декларации товар. Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей превысила 5,9 млн рублей, что по закону является крупным размером», — подчеркнули в пресс-службе Сибирской оперативной таможни.

Оперативники ведомства установили, что поставщик умышленно указал в декларациях недостоверные сведения и предоставил в таможню подложные подтверждающие документы. Экспортеру были выставлены требования о внесении изменений в декларации, однако он их проигнорировал.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 194 УК РФ (Уклонение от уплаты таможенных платежей). Отмечается, что один из соучредителей фирмы, организовавший преступление, написал явку с повинной.

«Вернуть себе товар поставщик сможет после уплаты всех таможенных пошлин, а также штрафа в размере до пятисот тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что с начала 2022 года таможенники Сибири выявили в регионе 13 преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей. Сумма средств, подлежащих к взысканию в бюджет, составляет около 60 млн рублей.

Напомним, в начале апреля суд в Иркутской области приговорил к 6 годам колонии руководителя коммерческой организации по делу о контрабанде лесоматериалов. Злоумышленник экспортировал древесину на сумму свыше 100 млн рублей.