В центре Новосибирска отремонтируют здание облисполкома и Центральный универмаг

В Новосибирске объявили аукцион на выполнение работ по сохранению двух объектов культурного наследия: зданий делового дома (ныне Центрального универмага) и облисполкома на Красном проспекте.

Извещение о проведении двух электронных аукционов размещено на сайте госзакупок, заказчиком выступает государственное казенное учреждение Новосибирской области «Хозяйственное управление». Источником финансирования работ являются средства бюджета Новосибирской области.

Согласно документам, подрядчик выполнит ремонт и проведет работы по приспособлению к современному использованию здания облисполкома на Красном проспекте, 18 в Новосибирске, построенном в 1931-1933 годах — в нем находится правительство региона. В ведомости объемов работ указано, что победитель аукциона проведет ремонт приямков, навесов, крылец и отмостки, выполнит работы на фасаде здания, в том числе реставрационные работы и ремонт декоративных поясков, установит оконные блоки и другое. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

«Работы должны производиться, исходя из принципа максимального сохранения подлинных конструкций здания в соответствии с материалами обследования», — указано в документах.

Начать ремонт планируется с даты получения разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в государственной инспекции по охране объектов культурного наследия региона. Срок окончания работ: 31 августа текущего года. Максимальная стоимость работ составляет 5,2 млн рублей.

Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание делового дома» на Красном проспекте, 25 в Новосибирске — Центрального универмага — планируется провести поэтапно и завершить в сентябре 2022 года. Оно было построено в 1926-1928 годах. В экспертном заключении к проектной документации сказано, что проектными решениями предусмотрен капремонт подвала, помещений третьего и четвертого этажей и другое.

Согласно контракту, подрядчик проведет, в частности, ремонт существующей системы отопления, водоснабжения, оконных блоков, проведет монтаж светотехнических приборов и прочие работы. Стоимость работ составляет более 9 млн рублей.

Напомним, в начале апреля в Новосибирске объявили аукцион на ремонт фасада дома 1960 года постройки по улице Советской, 7 (Коммунистическая, 24). Начальная цена торгов составила 30,3 миллиона рублей.