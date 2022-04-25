Имущество экс-замглавы новосибирской клиники Мешалкина на 50 миллионов рублей передали государству

Имущество осуждённого за хищение бывшего заместителя директора по научно-экспериментальной работе новосибирской клиники Мешалкина Евгения Покушалова общей стоимостью 45,9 миллионов рублей было передано в доход государства по иску областной прокуратуры.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области 25 апреля, в доход государства также были переданы 1,5 млн руб., 359 900 долларов США и 11 900 евро, которые были обнаружены и изъяты у Покушалова в ходе расследования коррупционного уголовного дела.

Имущество и денежные средства обращены в доход РФ по иску прокурора региона, направленному в Советский районный суд в сентябре 2021 года.

По данным надзорного ведомства, в 2015 года экс-замдиректора клиники приобрёл автомобиль премиум-класса «Мерседес S500 4matic» за 8,9 млн руб. и элитную двухуровневую квартиру в Академгородке за 37 млн руб. Недвижимость он оформил на свою тёщу.

«С учётом того, что не были представлены полные и достоверные сведения, подтверждающие приобретение вышеуказанного имущества на законные доходы, прокуратура пришла к выводу, что расходы бывшего заместителя директора по указанным сделкам не соответствуют его доходам», — сообщает областная прокуратура.

Решение суда в законную силу пока не уступило.

Напомним, бывший замдиректора клиники Мешалкина Евгений Покушалов обвиняется по части 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере) за растрату почти 1,9 млрд руб. В ноябре 2021 года Центральный районный суд Новосибирск приговорил Покушалова к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в 400 тыс. рублей. Тогда же суд взыскал с Покушалова две его квартиры в США, не указанные в документации о его имуществе.

Евгений Покушалов также является фигурантом уголовного дела в отношении экс-директора медучреждения Александра Караськова и его жены Ирины Бойцовой, обвиняемых в хищении 1,3 млрд руб. при поставках оборудования.

Стоит отметить, что в мае 2020 года, будучи под следствием, Евгений Покушалов стал советником председателя СО РАН Валентина Пармона. Он также стал заместителем генерального директора по науке и развитию сети клиник «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ).