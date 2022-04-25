Россельхозбанк возобновил приём заявок на сельскую ипотеку под 3% годовых

Россельхозбанк с 22 апреля принимает заявки на сельскую ипотеку. Льготная ставка сохранена: клиенты могут приобрести жильё в сельской местности с помощью кредита под 3%.

Теперь сельская ипотека может быть направлена только на индивидуальное строительство жилья (ИЖС) и покупку готового загородного дома. С весны 2020 года Новосибирский филиал Россельхозбанка выдал 6,4 млрд рублей сельской ипотеки, что помогло улучшить условия проживания 3 тысячам российских семей. Программа возобновлена после выделения субсидий министерства сельского хозяйства.

Цели использования кредита скорректированы: теперь сельскую ипотеку можно брать либо на ИЖС, либо на покупку уже готового загородного дома с участком. При этом, если дом с участком приобретается у физического лица, то объект должен быть не старше 5 лет. В случае покупки у юридического лица этот срок не должен превышать 3 года. Также отменено требование по обязательной газификации. Появилось новое условие: требуется постоянная регистрация в приобретенном объекте, которую надо подтверждать не чаще чем 1 раз в 3 месяца.

«Ставка 3% годовых позволит решить жилищный вопрос жителям Новосибирской области в максимальном комфортном режиме. Благодаря реализации программы сельские территории становятся все более привлекательными для квалифицированных специалистов разных направлений, что в ближайшем будущем позитивно скажется на развитии АПК региона и экономики в целом», – отметил директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

«Россельхозбанк» создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Сельская ипотека реализуется в составе программы «Комплексное развитие сельских территорий». Заёмщиком могут стать россияне возрастом от 21 до 75 лет. Средства можно направить на приобретение жилья в сельской местности, то есть в населённых пунктах с населением не более 30 тысяч человек. Минимальный размер кредита – 100 тысяч рублей, выдаётся он максимум на 25 лет.

За время реализации программы Новосибирская область заняла второе место в рейтинге регионов, где сельская ипотека востребована и популярна.

Чаще всего жилье приобретается в Новосибирском (65% от всех принятых заявок), Искитимском (20%), Краснозерском (18%) и Карасукском (10%) районах области. Также сельская ипотека пользуется спросом у жителей Барабинского, Коченевского, Сузунского, Маслянинского, Чановского, Татарского и Тогучинского районов.

Всего Россельхозбанк выдал 123,1 млрд рублей сельской ипотеки, что помогло улучшить условия проживания более чем 63 тысячам российских семей.