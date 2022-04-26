Сибирские компании могут подключить эквайринг по льготной ставке 0,9%

Компании, не имеющие договора торгового эквайринга в Банке «Левобережный», могут подключить терминалы по специальной цене.

Для участников акции ставка по эквайрингу составит 0,9%, но не менее 1800 рублей в месяц с терминала. Такой тариф будет действовать в течение 5 месяцев, до конца августа. Специальное предложение действует при открытии расчетного счета в банке и подключении одного из бизнес-пакетов РКО – «Эквайринг плюс», «Стабильный» или «Все включено». После 31.08.2022 ставка на обслуживание устанавливается в размере 1,59%. Воспользоваться предложением могут не только новые клиенты, но и те, у кого уже есть расчетный счет в Банке «Левобережный».

При заключении договора торгового эквайринга юридические лица и ИП могут выбрать схему возмещения средств на расчетный счет (утро, вечер, выходные) без дополнительной платы и подключить личный кабинет для получения детализации платежей. Банк бесплатно устанавливает и настраивает терминалы в течение 2 рабочих дней с момента подачи заявки.

В случае отсутствия на торговой точке проводного интернета банк обеспечит клиента сим-картой и предоставит все необходимые расходные материалы.

Получить подробную информацию и оставить заявку на подключение эквайринга можно на сайте, в офисах Банка «Левобережный», по телефону 8-800-3333-555 или у персонального менеджера.

Срок действия предложения: 18.04.2022-31.08.2022. Предложение распространяется на юридических лиц и ИП, работающих в определенной сфере деятельности. Со списком MCC-кодов можно ознакомиться на сайте банка nskbl.ru.

Банк «Левобережный» – один из ведущих региональных банков России. Основан в 1991 году. Его сеть формируют 62 офиса в Сибирском федеральном округе – Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, Красноярском и Алтайском краях. Банк предоставляет полный спектр услуг частным лицам и бизнесу. По многим показателям Банк «Левобережный» входит в топ-100 российских банков и занимает 57-е место в рейтинге самых надежных банков страны по версии авторитетного журнала Forbes. В 2021 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило высокий рейтинг кредитоспособности банка на уровне ruA- с прогнозом «Стабильный».

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343. Реклама