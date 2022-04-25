В Омской области правоохранители возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №10 УФСИН России по региону. Его подозревают во взяточничестве сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

Уголовное дело в отношении экс-замначальника ФКУ ЛИУ-10 УФСИН России по Омской области заведено по пп. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, сопряженное с вымогательством).

По версии следствия, в период с сентября 2020 года по июль 2021 года подозреваемый получал через посредника взятки в виде денег, а также иного имущества. Вознаграждение передавали фигуранту дела за совершение действий, входящих в его служебные полномочия, и связанных с осуществлением надзора за поведением осужденных и применением мер воздействия за нарушение условий отбывания наказания.

Кроме того, замглавы учреждения получал взятки за оказание общего покровительства и попустительства по службе в отношении лиц, отбывающих наказание в ЛИУ-10.

Как сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Омска, обвиняемым по делу о получении взятки проходит бывший заместитель начальника ФКУ ЛИУ-10 УФСИН России по региону Александр Твардовский. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 июня текущего года.

«При решении вопроса об избрании меры пресечения судом учтены характер и степень общественной опасности деяний, в совершении которых обвиняется Твардовский А.Н., фактические обстоятельства дела, данные о личности обвиняемого, а также тот факт, что находясь на свободе, обвиняемый может предпринять меры для оказания давления на возможных свидетелей с целью избегания уголовной ответственности», — сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, ранее в Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника следственного изолятора №1, передававшего заключенным за взятки продукты, мобильные телефоны и другие запрещенные к обороту предметы.