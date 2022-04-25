Из-за порыва водоотлива на шахте в Кузбассе погиб горнорабочий

На шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе в результате аварии на водоотливе погиб один человек. 284 горнорабочих выводят на поверхность, сообщает пресс-служба министерства угольной промышленности региона.

25 апреля на шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецком муниципальном районе Кузбасса произошел прорыв воды с дегазационной скважины в действующие горные выработки предприятия.

«По предварительной информации, в результате разрушения изоляционной перемычки, вода большим потоком пошла по транспортному уклону 48-8 и смыла горнорабочего участка шахтного транспорта, которого позже обнаружили без признаков жизни», — указано в сообщении министерства.

Отмечается, что в настоящее время на предприятии задействован план ликвидации аварии, на месте работают горноспасатели. На момент происшествия в шахте находилось 284 человека, их выводят на поверхность. При этом «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что в результате ЧП погибли не менее двух горняков.

По факту прорыва водоотлива на шахте прокуратура Кузбасса начала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, сообщает пресс-служба ведомства. Работы на предприятии приостановлены.

«С целью установления обстоятельства произошедшего на место происшествия незамедлительно выехал и.о. Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли», — сообщили в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает СУ СК РФ по региону.

Шахта «Ерунаковская-8» начала работу в 2013 году, находится под управлением «Распадской угольной компании» ЕВРАЗа.

Напомним, в конце марта в Кузбассе в результате обрушения породы на шахте «Осинниковская» погиб один человек. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Обвинение предъявлено замначальника отдела вентиляции и техники безопасности шахты и исполняющему обязанности начальника участка по проведению горных выработок.