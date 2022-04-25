Группа новосибирцев пойдет под суд за избиение прохожих и серию краж из магазинов

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении группы местных жителей, обвиняемых в совершении серии грабежей и краж из магазинов, а также нанесении побоев прохожим, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Уголовное дело в отношении пятерых новосибирцев в возрасте от 20 до 22 лет передано в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Противоправные деяния группа лиц совершала в период с мая 2018 года по сентябрь 2021 года.

В ходе предварительного следствия было установлено, что в 2018 году один из обвиняемых открыто похитил у своего знакомого наушники стоимостью свыше 11 тыс. рублей. Кроме того, в мае 2021 года новосибирцы вблизи дома по улице Зорге избили мужчину и отобрали у него дорогостоящий мобильный телефон.

«В июле прошлого года двое участников группы из хулиганских побуждений нанесли побои прохожему. В августе и сентябре 2021 года фигуранты совершили ряд хищений продуктов питания и средств гигиены из супермаркетов, расположенных в различных районах города Новосибирска», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что похищенным обвиняемые распоряжались по своему усмотрению. Общая сумма ущерба от их действий составила более 150 тыс. рублей.

Правоохранители задержали подозреваемых в сентябре 2021 года. В отношении новосибирцев было возбуждено семь уголовных дел по ст. 161 УК РФ (грабеж), ст. 158 УК РФ (кража), ст. 116 УК РФ (побои), которые объединили в одно производство.

В пресс-службе регионального ГУ МВД России сообщили, что трое обвиняемых заключены под стражу, в отношении еще двух была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, в конце января в Новосибирске суд вынес приговор бывшей сотруднице ювелирного магазина «Диадема» в ТРЦ «Сибирский Молл», ставшей фигуранткой дела о краже украшений на сумму свыше 3 млн рублей. Ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.