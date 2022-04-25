НГУЭУ приглашает на бизнес-клуб по эффективной коммуникации с московским спикером

Юлия Моисеева
 
Миниатюра для: НГУЭУ приглашает на бизнес-клуб по эффективной коммуникации с московским спикером
Фото предоставлено Высшей школой бизнеса НГУЭУ

27 апреля Высшая школа бизнеса Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) совместно с радио «Серебряный дождь» организует встречу бизнес-клуба, где московский эксперт Ирина Калинина проведет тренинг по выстраиванию эффективной коммуникации. Участие бесплатно.

Как отмечают организаторы, результативность бизнеса напрямую зависит от слаженной работы всей команды, поэтому руководителю необходимо научиться правильно выстраивать внутреннюю экосистему, основанную на взаимопонимании и нетоксичных отношениях.

На апрельской встрече бизнес-клуба, которую НГУЭУ проводит в партнёрстве с радио «Серебряный дождь», состоится  тренинг «Эффективная коммуникация в команде».

В ходе мероприятия в интерактивно-игровой форме участники получат ответы на следующие вопросы:

  • как быстро находить контакт с людьми и достигать своих целей с помощью эффективных переговоров?
  • что такое социальный капитал, на что он влияет?
  • как решать бизнес-задачи нестандартными, креативными методами с экономией ресурсов?
  • в чём секрет формирования и поддержания сильного личного бренда?

Тренер — адвокат, основатель международной юридической компании WORLD LLC, советник эксперта при антикоррупционном комитете при президенте РФ Ирина Калинина (Москва).

На мероприятие приглашаются руководители, собственники бизнеса, маркетологи, финансисты, HR-ы.

Участие бесплатно, зарегистрироваться можно на сайте.

Дата и время: 27 апреля 2022 г., 18.45-20.45
Место: г. Новосибирск, ул. Каменская, 52/1, 5 корп., ауд. 5 – 316

Телефоны для справок: +7 (913) 003-92-65 (Евгения), + 7 (923) 788-88-39 (Анна)

18+

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