Губернатор Андрей Травников потребовал у регионального оператора срочно решить проблему с вывозом мусора

25 марта на оперативном совещании правительства Новосибирской области губернатор Андрей Травников поручил министерству ЖКХ и энергетики региона применять любые административные меры, чтобы решить вопрос с уборкой мусора, резко обострившийся на минувшей неделе.

«Подтверждается версия коммерческого конфликта. Конечно, к региональному оператору в течение прошлого года накопилась масса вопросов и претензий. Но участникам рынка абсолютно недопустимо использовать жителей города в качестве заложников и жертвовать их комфортом ради урегулирования коммерческих разногласий. Оператора это никак не оправдывает – взяли на себя ответственность, решайте задачу как угодно, независимо от обстоятельств. Необходимо обеспечивать выполнение предоставления услуги жителям города и области независимо от обстоятельств. Вмешивайтесь в этот конфликт, принимайте меры, разрешаю принимать любые решения», – заявил губернатор.

Напомним, что в связи с забастовкой водителей мусоровозов, начавшейся 19 апреля, вывоз твердых бытовых отходов в четырех районах города полностью прекратился.

Как сообщила генеральный директор ООО «Экология – Новосибирск» Лариса Анисимова, всего в Новосибирске оборудовано 8400 контейнерных площадок для сбора ТКО, с 20 апреля полностью был прекращён вывоз мусора с 3100 площадок в четырех районах правобережья.

По данным министерства ЖКХ, самым тяжелым днем на прошлой неделе было 22 апреля, когда число обращений граждан о невывозе мусора превысило сотню, а мэр Новосибирска Анатолий Локоть на следующий день ввел в городе режим повышенной готовности. Сегодня ситуация с вывозом мусора в Новосибирске в целом стабилизирована, – сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Министр подчеркнул, что сейчас в первую очередь вывозят скопившийся мусор с площадок при многоквартирных домах.

Более подробно данный вопрос раскрывается в материале «Континента Сибирь».