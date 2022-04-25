Суд назначил дату рассмотрения дела новосибирского экс-замминистра транспорта о растратах

Суд в Новосибирске назначил дату рассмотрения дела в отношении бывшего заместителя министра транспорта региона Сергея Ставицкого и экс-руководителя новосибирского Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Михаила Чуманова по статьям о мошенничестве, растрате и взятках.

Напомним, правоохранители утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого и бывшего главы ТУАД Михаила Чуманова в конце марта текущего года.

Сергей Ставицкий проходит по обвинению по ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты в особо крупном размере), Михаил Чуманов — по ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 159, ч. 2 и 6 ст. 290 УК РФ (растрата в особо крупном размере, мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, получение взяток в значительном и особо крупном размерах).

По версии следствия, в 2019 году фигуранты дела похитили бюджетные средства в особо крупном размере путем заключения фиктивных договоров на аренду автомобиля Ставицкого. Для незаконного получения денег чиновник сдавал в аренду свое транспортное средство, зарегистрированное на другое лицо.

Михаил Чуманов обвиняется в получении взяток на общую сумму свыше миллиона рублей за лоббирование интересов четырех подрядчиков по строительству и ремонту дорог.

Как сообщает пресс-служба Управления судебного департамента в Новосибирской области, Железнодорожный районный суд Новосибирска назначил дату рассмотрения уголовного дела в отношении бывших должностных лиц на 4 мая. Согласно карточке дела на сайте суда, материалы уголовного дела были переданы судье 25 марта.

Руководитель регионального ТУАД был задержан в декабре 2020 года, заместитель министра транспорта региона — в марте 2021 года. В конце февраля Сергей Ставицкий был переведен из-под стражи под домашний арест, однако уже меньше чем через месяц фигуранту дела была изменена мера пресечения на запрет определенных действий. Такая же мера пресечения была избрана судом в отношении Михаила Чуманова.