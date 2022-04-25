Объем золота на счетах клиентов Сибирского банка Сбербанка увеличился в 5 раз

За первый квартал 2022 года объем драгоценных металлов на обезличенных металлических счетах (ОМС) в рублевом эквиваленте составил более 785 млн рублей. Это в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Обезличенный металлический счет – это банковский счет, на котором вместо денежных средств в определенной валюте отображается принадлежащий клиенту драгоценный металл. Его цена привязана к курсу на бирже, а значит в момент высоких котировок актив можно выгодно продать.

«Один из самых взвешенных подходов к инвестициям – это, разумеется, диверсификация портфеля – говорит заместитель председателя Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Максим Волков. – Во время волатильности на многих рынках, стоит рассмотреть и традиционные инструменты для сохранения средств. Инвестиции в ОМС — как минимум, интересный инструмент, ведь это фактически покупка драгоценных металлов, но без дополнительных затрат на их хранение».

На данный момент три четверти объема ОМС приходится на вложения в золото и превышают 593 млн рублей в эквиваленте. Это в 5 паза больше, чем в прошлом году. Увеличились вложения и в другие вложения в драгоценные металлы на ОМС: в палладий – в 6 раз, в платину – в 2,5 раза, в серебро – в 2,1 раза.

Из всех сибирских регионов, больше всего средств на ОМС приходится на Новосибирскую область – 178 млн рублей. Наибольший прирост показала Хакасия – там вложения увеличились в 30 раз, до 87 млн рублей.