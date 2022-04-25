Новосибирский губернатор рассказал, какие ограничения будут действовать в регионе после майских праздников

Дополнительных коронавирусных ограничений после майских праздников в Новосибирской области вводить не планируется, однако посетителей медучреждений могут обязать носить маски. Об этом сообщил глава региона Андрей Травников на оперативном совещании в понедельник.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил проработать меры по противодействию COVID-19 после майских праздников в ходе оперативного совещания в правительстве региона 25 апреля.

Как отметил глава региона, на фоне спокойной эпидемиологической обстановки дополнительных ограничений вводить не планируется.

«Действующие мероприятия и их исполнение необходимо контролировать. Что касается дополнительных мер – с учётом текущей достаточно благоприятной обстановки я бы не вводил никакие ограничительные мероприятия. Считаю разумным в первые дни после майских праздников ввести обязательный масочный режим в медицинских учреждениях, где будет проходить большой поток пациентов, а также рассмотреть возможность проведения дополнительного ПЦР-тестирования и температурного контроля», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания.

Ранее Андрей Травников сообщал, что в регионе планируется продумать ряд мер во избежание роста заболеваемости «ковидом» после длинных выходных.