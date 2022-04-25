Сотрудник «Леруа Мерлен» в Новосибирске судится с работодателем из-за отказа вакцинироваться

Новосибирец подал в суд на компанию «Леруа Мерлен», где, по его словам, он, будучи работником организации, подвергался ограничению прав из-за отказа пройти вакцинацию от COVID-19. Заседание по делу состоится в ближайшее время.

Кировский районный суд Новосибирска принял иск от сотрудника ООО «Леруа Мерлен Восток», который пожаловался на нарушение своих трудовых прав из-за отказа проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции. Заявление подано 20 апреля.

Как сообщает пресс-служба суда, истец намерен взыскать с компании компенсацию морального вреда.

«Истец указывает, что им было принято решение об отказе от прохождения вакцинации от новой коронавирусной инфекции. В свою очередь работодатель ООО «Леруа Мерлен Восток» настаивает на обязательной вакцинации сотрудников, сопровождая отказ рядом действий, ограничивающих права сотрудников по сравнению с теми сотрудниками, которые были вакцинированы», — говорится в сообщении Кировского районного суда.

По данным СМИ, речь идёт об изменении правил оплаты больничных листов и предоставления дополнительных отпусков для непривитых сотрудников. Кроме того, не прошедших вакцинацию работников перестали звать на корпоративы. В «Леруа Мерлен» отказались от комментариев до окончания судебного разбирательства.

Рассмотрение дела назначено на 24 апреля.

Напомним, в августе 2021 года красноярский юрист подал иск к региональному управлению Роспотребнадзора, потребовав отменить решение об обязательной вакцинации 60% сотрудников организаций.