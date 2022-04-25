Стало известно, нехватки каких автозапчастей стоит ожидать в Сибири в ближайшее время

Самые большие трудности на сегодня наблюдаются с поставками деталей двигателей, моторных масел, свечей, фильтров, тормозных систем. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитическим агентством Gruzdev-Analyze и основанной в Новосибирске федеральной сети FIT SERVICE.

«Стоимость автозапчастей выросла уже в среднем на 60-70% по основным группам товаров, а стоимость работ подорожала на 20%. Каким будет в дальнейшем рост цен, пока никто не может предсказать, но то, что он будет, это бесспорно. Дело здесь не только в курсах валют, дело в выросших в 2,5 раза ценах на сырье (металл, алюминий, пластик), а также в увеличении стоимости доставки. Логистические цепочки стали невероятно сложные, а маршруты увеличились в разы, что серьезно увеличивает затраты. От азиатских производителей все запчасти идут морем, а стоимость контейнерных перевозок сейчас выросла в 10 раз, а в некоторых случаях и в 30 раз», — отметил в своем отчете директор и сооснователь федеральной сети FIT SERVICE Данил Соловьев.

Как пояснили в своих отчетах дистрибьюторы, запчасти от азиатских производителей еще не успели приехать, от европейских производителей уже не поставляются, соответственно, складские запасы уменьшаются, и на этом фоне у дистрибьюторов растет цена.

«Согласно проведенным опросам в отрасли, уже 68% автосервисов испытывают проблемы с запчастями. Самые большие трудности сейчас с запчастями следующих категорий: «детали двигателя», «моторные масла», «свечи», «фильтры», «тормозная система»», — отметил в своем отчете основатель Gruzdev-Analyze Александр Груздев. По его словам, на сегодня 73% опрошенных автосервисов заявляют о проблемах с наличием оригинальных деталей двигателя, 12 автомобильных марок просто нет в наличии и большинство опрошенных не ожидают улучшения в поставках этих запчастей.

По данным дистрибьюторов, уже 3 бренда полностью прекратили свои поставки в Россию, а 31 бренд запчастей, расходников и масел приостановил свою деятельность. При этом около 30 азиатских брендов пока не прекращали свои поставки в Россию.

Директор по закупу компании Rossko (дистрибьютор автозапчастей) Алексей Скляров отметил, что по электрооборудованию совокупная доля рынка, которую занимают компании, приостановившие деятельность в России, составляет 46%, по свечам зажигания – 88%, по комплектам ГРМ – 89%, по уплотнениям и прокладкам – 41%. В свою очередь, группы запчастей, по которым можно найти продукцию приемлемого качества — это тормозные системы (совокупная доля рынка, которую занимают компании, приостановившие деятельность в России – 18%), фильтры (41%), амортизаторы (45%), запчасти для подвески (13%).

По оценкам Алексея Склярова, запасов по дефицитным позициям у российских дистрибьюторов осталось на 2 месяца, а пик дефицита ожидается в июне-июле.

В свою очередь Данил Соловьев отметил, что все дистрибьюторы с марта занимаются замещением выпадающего ассортимента, и ситуация может стабилизироваться к осени.

«Нам придётся долго жить в условиях острого дефицита автозапчастей. Европейские и японские автопроизводители приостановили поставки оригинальных запасных частей в РФ, поэтому официальные дилеры автопроизводителей вынуждены осуществлять закупки запчастей у независимых дистрибьюторов. Дефицит неизбежен, нужно активно заменять известные бренды аналогами при наличии альтернативы и вводить параллельный импорт», — отметил генеральный директор компании «Москворечье Трейдинг» (дистрибьютор автозапчастей) Геннадий Корольков.

Стоит отметить, что многие участники рынка уже заинтересовались сегментом автозапчастей. Так, еще в марте 2022 года бывший член совета директоров новосибирской ГК «СЛК-Моторс», учредитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев отмечал в своем ТГ-канале о том, что начал переговоры по участию в бизнесе по поставке автозапчастей из Китая. В ходе форума Finauto 2022 он отмечал, что речь уже идет о поставках оригинальных запчастей «одного японского бренда, а также двух немецких».

Геннадий Корольков также напомнил, что ранее автозапчасти для автомобилей Mercedes-Benz поставлялись через Дубаи. По его мнению, эти каналы могут быть восстановлены, и сейчас дистрибьюторы ждут отмашки со стороны правительства РФ. Примечательно, что один из крупных российских автодилеров — Fresh Auto – уже анонсировал возможность выхода в Дубаи и развития международного бизнеса.

Впрочем, Алексей Скляров предрекает, что в случае неконтролируемого параллельного импорта в России может иметь место ситуация с массовым контрафактом автозапчастей.