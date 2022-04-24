СК возбудил дело против полицейского, сбившего насмерть двух подростков в регионе Сибири

В Томской области правоохранители возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в том, что он сбил на своем автомобиле насмерть двух несовершеннолетних девушек.

Уголовное дело в отношении 23-летнего сотрудника ОМВД России Шегарского района УМВД России по Томской области возбудили в региональном СУ СК РФ. Полицейского подозревают в совершении преступления по п.п. «а», «б» ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Томской области.

По предварительным данным, в ночь на 23 апреля подозреваемый ехал по улице Кирова в селе Мельниково Шегарского района за рулем автомобиля ВАЗ и совершил наезд на двух несовершеннолетних девушек. Сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения.

«От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте», — сообщили в пресс-службе ведомства. Подозреваемый скрылся с места ДТП.

Отмечается, что в настоящее время фигурант дела задержан сотрудниками полиции. Следствием решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе УМВД России по Томской области 23 апреля отметили, что погибшим в результате ДТП было по 16 лет. Полицейский отстранен от несения службы.

«По факту происшедшего назначено проведение служебной проверки, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Напомним, в сентябре прошлого года три человека погибли в ДТП на проспекте Димитрова в Новосибирске. Автомобиль врезался в опору линии электропередач и от удара вспыхнул.