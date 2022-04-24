Теплая погода вернется в Новосибирскую область на следующей неделе

Синоптики прогнозируют возвращение теплой погоды в Новосибирскую область. Температура воздуха днем поднимется до +15 градусов.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня днем в Новосибирской области температура воздуха составит +2…+7 градусов, местами небольшое похолодание до -3 градусов. Ветер северо-западный, 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. В регионе прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, по востоку местами ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Дневная температура воздуха в Новосибирске составит +3…+5 градусов.

В ночь с 24 на 25 апреля в регионе столбик термометра упадет до отметки -2…-7 градусов, местами до -12 градусов, днем прогнозируется потепление до +7…+12 градусов, в Новосибирске — 8…10 градусов выше нуля. Ветер сменит направление на юго-западное, его скорость составит 3-8 м/с, местами порывы до 13 метров в секунду.

26 апреля ночью температура воздуха составит -4…+1 градус, местами похолодание до -9 градусов. Днем воздух прогреется до +10…+15 градусов, синоптики прогнозируют местами небольшие дожди. Ветер южный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 м/с.

По данным сервиса Gismeteo, 27 апреля в Новосибирске температура воздуха составит +14 градусов, ночью столбик термометра упадет до отметки +4 градуса. Днем 28 апреля воздух прогреется до +17 градусов, ожидается переменная облачность, без осадков. Самые теплые дни в городе ожидаются 29 и 30 апреля, дневная температура воздуха составит +22….+23 градуса.

С 1 мая в Новосибирске ожидается похолодание. В воскресенье днем столбик термометра будет держаться на отметке +17 градусов, однако уже в понедельник, 2 мая, температура воздуха составит +11 градусов, 3 мая — 10 градусов выше нуля.

Напомним, ранее в мэрии Новосибирска отказались согласовать заявленное на 1 мая шествие по Красному проспекту. Причиной отказа стали коронавирусные ограничения, введенные в регионе.