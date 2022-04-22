В Новосибирске избрали нового председателя городского совета ветеранов

Городской совет ветеранов Новосибирска выбрал нового председателя накануне Дня Победы. Главой организации стал Александр Яровой, занимавший пост руководителя совета ветеранов Железнодорожного района.

Об избрании нового председателя городского совета ветеранов сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своём Telegram-канале 22 апреля.

«Уверен, что с приходом нового председателя наше взаимодействие с советом ветеранов не изменится — мы будем и дальше вести совместную работу, реализовывать намеченные проекты, стремиться к новым результатам», — отметил мэр в своём сообщении, поздравив нового главу организации.

Ранее городской совет ветеранов возглавлял Владимир Полещук. Анатолий Локоть поблагодарил его за работу.

Новосибирская городская общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов была создана в марте 1987 года. По данным организации, сейчас в Новосибирске проживает более 380 тыс. ветеранов-граждан пенсионного возраста, из них около 1,3 тыс. – участники Великой Отечественной войны.

Напомним, в марте представители президиума Новосибирского областного совета ветеранов обсудили вопросы социальной поддержки и патриотического воспитания с депутатами Законодательного собрания региона.